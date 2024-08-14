77% українців за введення міжнародної тимчасової адміністрації на Донбасі та в Криму після звільнення – соцопитування

Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації для забезпечення процесу адаптації на звільнених територіях Донбасу і Криму підтримують 77% українців, проти цієї ідеї - 18%, свідчать результати дослідження "Правосуддя в контексті російської збройної агресії", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-12 липня.

Зокрема, 23% готові підтримати введення перехідної адміністрації під егідою ООН на звільнених територіях Донбасу і Криму.

28% опитаних готові підтримати збереження статусу автономії Криму, 17% готові підтримати надання звільненим територіям Донбасу статусу автономії, 19% - надання звільненим територіям розширених економічних повноважень. 20% не готові підтримати жодну з подібних ініціатив.

Водночас 88% респондентів вважають, що Україна має спільне майбутнє з жителями територій, які були окуповані 2022 року. 73% опитаних бачать спільне майбутнє з жителями Криму і Донбасу, які були окуповані 2014 року.

Про необхідність національного обговорення між представниками різних регіонів України формату спільного майбутнього після звільнення окупованих територій заявляють 82% опитаних, ще 14% не бачать такої потреби.

На думку 84% опитаних, держава має вже зараз реалізовувати заходи з підтримки та налагодження зв'язку з населенням, яке залишилося на окупованих територіях. 46% вважають, що такі ініціативи мають бути спрямовані тільки на тих, хто підтримує Україну, 38% - на всіх, хто залишився на окупованих територіях. 9% зазначили, що такі заходи не пріоритетні, ще 5% вважають, що держава точно не повинна витрачати на це ресурси.

Серед заходів підтримки населення, що залишилося на тимчасово окупованих територіях, пріоритетними є сприяння в переміщенні людей звідти (35%); соціальні та пенсійні виплати тим, хто залишився на окупованих територіях (34%); забезпечення трансляції українських медіа (33%).

55% опитаних вважають, що не слід застосовувати обмеження в правах (право голосувати, обіймати певні посади, вести господарську діяльність) для мешканців окупованих територій, 41% протилежної думки. На доречності обмеження прав для українських громадян, які виїхали за кордон, наголошують 29% респондентів, проти такої ініціативи - 67%.

З тим, що отримання російського громадянства може бути виправдане жителями нині окупованих територій, однозначно погоджується 13% респондентів, ще 42% скоріше погоджуються, протилежну думку мають 39% опитаних. Частіше згодні з можливістю виправдання отримання російського громадянства респонденти, які мають родичів на окупованих територіях.

Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів віком від 18 років на всіх підконтрольних територіях України методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.