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Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган
16:25 31.12.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ердогана, якого цитує TRT Haber.
У своєму відеозверненні турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.
"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - заявив президент Туреччини.
У своєму відеозверненні турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.
"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - заявив президент Туреччини.
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