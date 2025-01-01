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АНАЛІТИКА

Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган

 

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав кінець війни в Україні пріоритетом для Стамбулу у 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ердогана, якого цитує TRT Haber.

У своєму відеозверненні турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - заявив президент Туреччини.

У своєму відеозверненні турецький лідер відзначив, що Стамбул сподівається на початок "нової ери" на півночі.

"Нашим пріоритетом залишається покласти край війні між Росією та Україною, які є нашими сусідами з Чорного моря, справедливим миром. Ми сподіваємося, що нова ера почнеться на нашій півночі у 2025 році", - заявив президент Туреччини.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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