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Решетилова назвала свої основні завдання на посаді військового омбудсмена
Найголовнішим завданням військового омбудсмена буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців. Термін реагування буде обмеженим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла військовий омбудсмен Ольга Решетилова в ефірі телемарафону.
"Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів", - сказала Решетилова.
Вона розповіла, що буквально вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів.
"Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека", - зазначила омбудсмен.
В Україні з'явився військовий омбудсмен
Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).
Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.
Також він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.
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