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АНАЛІТИКА

Прогнози FT на 2025 рік: війна в Україні завершиться угодою, біткоїн сягне $200 000

 

Газета Financial Times вважає, що російсько-українська війна може завершитися у 2025 році укладенням мирної угоди. Про це йдеться в щорічних прогнозах виданнях, опублікованих 31 грудня.

Минулого року прогнози FT були не надто успішними - п'ять із 20 виявилися неправильними (наприклад, газета недооцінила шанси Дональда Трампа на переобрання і неправильно спрогнозувала банкрутство соціальної мережі X / Twitter).

Цього року один із перших прогнозів стосується можливості мирної угоди між Україною й Росією. Газета прогнозує, що США доведеться пригрозити Росії жорсткішими санкціями й посилити підтримку України, щоб змусити Москву серйозно вести переговори. Президент Володимир Зеленський погодиться на де-факто (але не де-юре) російський контроль над окупованими територіями з деякими територіальними обмінами. В обмін Україна отримає європейські гарантії безпеки з підтримкою США, а членство в НАТО буде відкладено.

Торгівельна війна від Трампа: прогнозується, що Трамп запровадить мита щонайменше 10% на половину імпорту США до кінця року і точно вдарить по імпорту з Китаю.

Відсоткові ставки в США: не будуть знижені , тому що податкові пільги, імпортні мита та депортації посилять інфляційний тиск в економіці, де вже зараз спостерігається стійка інфляція. Федрезерв США буде змушений діяти обережно, тим часом як Європейський центробанк та Банк Англії продовжать знижувати ставки.

Еммануель Макрон: залишиться президентом Франції, але в ослабленій позиції.

"Чудова сімка" (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla): не впаде, але й суттєво не зросте.

Китайський експорт: продовжить падати, аж до 10% у деякі місяці.

Трамп і Маск: не посваряться, бо Маску вигідно підтримувати добрі стосунки з президентом США.

Німеччина: пом'якшить конституційну норму, яка обмежує обсяги державних запозичень, на рівні 0,35% ВВП.

Ринок облігацій у США: не впаде.

Викиди вуглецю в Китаї: не скоротяться, попри інвестиції у сонячну енергетику, електромобілі та акумулятори.

Податки у Великобританії: уряд лейбористів поки що утримається від підвищення.

Ядерні об'єкти Ірану: США та Ізраїль не завдадуть удару.

Bitcoin: досягне $200 000. У FT вважають це реальним з кількох причин, насамперед тому, що команда Трампа повністю підтримує криптовалюти. Очікується, що під новим керівництвом Комісія з цінних паперів і бірж припинить агресивні судові процеси проти криптокомпаній і розробить правила, які зроблять торгівлю та зберігання криптовалют комфортнішими для Волл-стріт.

ВВП Індії: не обжене Японію.

Електромобілі: не досягнуть 25% глобальних продажів авто.

Аргентина: скасує валютний контроль.

Судан: війна продовжиться.

ШІ-агенти: з'являться від великих технологічних компаній.

Голлівуд: відбудеться продаж однієї з топових студій - Warner Bros Discovery.

CD-диски: "ренесансу", як з вініловими платівками, не відбудеться.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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