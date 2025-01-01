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Під керівництвом ВПС Великої Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку перед навчанням на F-16
22:32 01.01.2025 |
У 2024 році 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну і мовну підготовку у Великій Британії перед навчанням на F-16, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на посольство Великої Британії в Україні.
"Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загальному управлінню літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах і польоту в складних формуваннях", - ідеться в повідомленні Генштабу в телеграмі в середу.
Підготовка українських льотчиків відбувається в межах операції Interstorm.
Як повідомлялося, у межах "коаліції F-16" Нідерланди передали Україні 18 винищувачів, також перші дві партії з очікуваних 19 літаків передала Україні Данія.
З листопада 2024 року Генеральний штаб ЗСУ і президент України Володимир Зеленський повідомляли про ефективне застосування F-16 в Україні як перехоплювача крилатих ракет.
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