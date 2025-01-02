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АНАЛІТИКА

Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен

10:03 02.01.2025 |

Політика, Україна

 

Військовослужбовці вже можуть звертатися по допомогу з питання порушень своїх прав. Це можна робити попри відсутність наразі законопроєкту про військового омбудсмена.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова в ефірі національного телемарафону.

"Звертатися потрібно, і раніше треба було, і зараз. Я опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці ті номери телефону і емейл, на які можна писати вже зараз. Ми найближчим часом створимо вже офіційні пошти уповноваженої, і тоді я оновлю ці дані. Але в будь-якому разі ви можете писати мені в приватні повідомлення в соцмережах", - розповіла Решетилова.

Facbook-сторінка Решетилової за посиланням ТУТ.

За її словами, вона вже співпрацює з юристкою з медійної ініціативи "За права людини", яка може проконсультувати військовослужбовців.

"Зі мною працює юристка з медійної ініціативи "За права людини". Якщо просто є питання, військовослужбовець потребує консультації - вона консультує. Якісь більш серйозні питання вона опрацьовує, ми оформлюємо звернення і реагуємо на них", - зазначила уповноважена.

Наразі військовослужбовці можуть звертатись по допомогу у питаннях незаконних наказів, незаконних дій у частинах, приниження честі та гідності з боку командирів або державних органів.

"Я наголошую, що бувають ситуації, якщо, наприклад, це катування, побиття - це відповідальність правоохоронних органів, але, звичайно, я триматиму на контролі такі випадки, і, звичайно, до мене з такими випадками треба обов'язково звертатися", - додала Решетилова.

В Україні з'явився військовий омбудсмен

Раніше ми писали, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом). За його словами, Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.

Тоді президент розповів, що наразі головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена.

В Україні з'явився військовий омбудсмен

Раніше ми писали, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом). За його словами, Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.

Тоді президент розповів, що наразі головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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