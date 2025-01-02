Фінансові новини
- |
- 02.01.25
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен
Військовослужбовці вже можуть звертатися по допомогу з питання порушень своїх прав. Це можна робити попри відсутність наразі законопроєкту про військового омбудсмена.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова в ефірі національного телемарафону.
"Звертатися потрібно, і раніше треба було, і зараз. Я опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці ті номери телефону і емейл, на які можна писати вже зараз. Ми найближчим часом створимо вже офіційні пошти уповноваженої, і тоді я оновлю ці дані. Але в будь-якому разі ви можете писати мені в приватні повідомлення в соцмережах", - розповіла Решетилова.
Facbook-сторінка Решетилової за посиланням ТУТ.
За її словами, вона вже співпрацює з юристкою з медійної ініціативи "За права людини", яка може проконсультувати військовослужбовців.
"Зі мною працює юристка з медійної ініціативи "За права людини". Якщо просто є питання, військовослужбовець потребує консультації - вона консультує. Якісь більш серйозні питання вона опрацьовує, ми оформлюємо звернення і реагуємо на них", - зазначила уповноважена.
Наразі військовослужбовці можуть звертатись по допомогу у питаннях незаконних наказів, незаконних дій у частинах, приниження честі та гідності з боку командирів або державних органів.
"Я наголошую, що бувають ситуації, якщо, наприклад, це катування, побиття - це відповідальність правоохоронних органів, але, звичайно, я триматиму на контролі такі випадки, і, звичайно, до мене з такими випадками треба обов'язково звертатися", - додала Решетилова.
В Україні з'явився військовий омбудсмен
Раніше ми писали, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом). За його словами, Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.
Тоді президент розповів, що наразі головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена.
В Україні з'явився військовий омбудсмен
Раніше ми писали, що 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом). За його словами, Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.
Тоді президент розповів, що наразі головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ГТС України працює в режимі відсутності транзиту російського газу, - Міненерго
|На оборону цьогоріч спрямували більш ніж половину видатків держбюджету - Шмигаль
|Податкову службу очолив ексголова Київської ОДА
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бійці вже можуть звертатися по допомогу, - військовий омбудсмен
|Решетилова назвала свої основні завдання на посаді військового омбудсмена
|Під керівництвом ВПС Великої Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку перед навчанням на F-16
|Україна в МКС: що реалістично очікувати від вступу
|Пріоритетом Туреччини у 2025 році стане завершення війни в Україні, - Ердоган
|Прогнози FT на 2025 рік: війна в Україні завершиться угодою, біткоїн сягне $200 000
Бізнес
|Ілон Маск видалив всіх підписників «правих» журналістів на Х за критику його висловлювань про користь імміграції
|В ОАЕ планують запустити першу у світі службу повітряних таксі до кінця 2025 року
|Google Gemini тепер може відповідати на питання про вміст PDF-файлів
|LG представляє свій безкоштовний сервіс потокової передачі музики LG Radio+
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз