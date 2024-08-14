Більшість українців відзначають погіршення економічної та політичної ситуації в Україні за рік - соцопитування

Понад 80% українців вважають, що економічна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 10% - що не змінилася, ще 2% бачать покращення.

Як свідчать результати дослідження "Правосуддя в контексті російської збройної агресії", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-12 липня, політична ситуація в Україні погіршилася, на думку 64% респондентів, не змінилася - на думку 22%, про покращення говорять 7%.

Погіршення відчуття впевненості в майбутньому відзначили 57% опитаних, для чверті воно не зазнало змін за останній рік, для майже 10% - покращилося, найбільше серед найстаршої вікової категорії. Десята частина опитаних не змогли дати відповідь.

Матеріальне становище сім'ї тією чи іншою мірою погіршилося у 60%, не змінилося у 35%, покращилося у 4%. Про покращення частіше говорять опитані віком до 30 років.

Найпоширенішими втратами внаслідок війни опитані називають погіршення психоемоційного стану (49%) та погіршення стану здоров'я (39%). Близько чверті опитаних зазнали втрати доходів, роз'єднання сімей. Про загибель близької людини, втрату роботи повідомили 20%. Респонденти, які проживають у зоні бойових дій, загалом частіше говорять, що зазнали втрат. Погіршення стану здоров'я поширене серед опитаних старше 50 років і тимчасово переміщених осіб.

Найгіршою шкодою, завданою російською збройною агресією, опитані вважають загибель цивільних (72%), загибель військових (70%), тілесні ушкодження та спричинення інвалідності (31%).

Опитані вважають, що компенсацію збитків насамперед мають спрямувати родичам загиблих (68%), тим, хто втратив житло і майно (44%), тим, хто пройшов полон (38%), тим, хто дістав фізичних каліцтв (36%). Близько 30% вважають, що насамперед компенсація має бути спрямована ветеранам війни; п'ята частина - родичам зниклих безвісти.

Близько 60% опитаних вважають недоцільним надання підтримки українцям, які перебувають за кордоном, 37% - вважають, що вона має надаватися. Надання допомоги частіше підтримують опитані з зони бойових дій, молодь, особи з досвідом переміщення та міграції.

Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів старше 18 років на всіх підконтрольних територіях України методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.