Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Більшість українців відзначають погіршення економічної та політичної ситуації в Україні за рік - соцопитування

23:42 13.08.2024 |

Політика

 

Понад 80% українців вважають, що економічна ситуація в країні за останній рік погіршилася, 10% - що не змінилася, ще 2% бачать покращення.

Як свідчать результати дослідження "Правосуддя в контексті російської збройної агресії", проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 5-12 липня, політична ситуація в Україні погіршилася, на думку 64% респондентів, не змінилася - на думку 22%, про покращення говорять 7%.

Погіршення відчуття впевненості в майбутньому відзначили 57% опитаних, для чверті воно не зазнало змін за останній рік, для майже 10% - покращилося, найбільше серед найстаршої вікової категорії. Десята частина опитаних не змогли дати відповідь.

Матеріальне становище сім'ї тією чи іншою мірою погіршилося у 60%, не змінилося у 35%, покращилося у 4%. Про покращення частіше говорять опитані віком до 30 років.

Найпоширенішими втратами внаслідок війни опитані називають погіршення психоемоційного стану (49%) та погіршення стану здоров'я (39%). Близько чверті опитаних зазнали втрати доходів, роз'єднання сімей. Про загибель близької людини, втрату роботи повідомили 20%. Респонденти, які проживають у зоні бойових дій, загалом частіше говорять, що зазнали втрат. Погіршення стану здоров'я поширене серед опитаних старше 50 років і тимчасово переміщених осіб.

Найгіршою шкодою, завданою російською збройною агресією, опитані вважають загибель цивільних (72%), загибель військових (70%), тілесні ушкодження та спричинення інвалідності (31%).

Опитані вважають, що компенсацію збитків насамперед мають спрямувати родичам загиблих (68%), тим, хто втратив житло і майно (44%), тим, хто пройшов полон (38%), тим, хто дістав фізичних каліцтв (36%). Близько 30% вважають, що насамперед компенсація має бути спрямована ветеранам війни; п'ята частина - родичам зниклих безвісти.

Близько 60% опитаних вважають недоцільним надання підтримки українцям, які перебувають за кордоном, 37% - вважають, що вона має надаватися. Надання допомоги частіше підтримують опитані з зони бойових дій, молодь, особи з досвідом переміщення та міграції.

Під час дослідження було опитано 2 тис. респондентів старше 18 років на всіх підконтрольних територіях України методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера). Результати зважені з використанням актуальних даних Державної служби статистики України. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше ніж 2,2%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3464
  0,0634
 0,15
EUR
 1
 45,1957
  0,0899
 0,20

Курс обміну валют на вчора, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9617  0,12 0,30 41,5683  0,15 0,35
EUR 44,7792  0,18 0,40 45,5321  0,21 0,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3450  0,09 0,22 41,3650  0,09 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес