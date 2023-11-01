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АНАЛІТИКА

Українці назвали корупцію і низькі доходи найголовнішими проблемами, крім війни - соцопитування КМІС

12:29 01.11.2023 |

Політика

 

Проблемами, які найбільше їх непокоять, окрім війни, українці насамперед називають корупцію (63%) і низькі зарплати та пенсії (46%), свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного з 30 вересня до 13 жовтня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Важливими проблемами українці також назвали високі комунальні тарифи (24%), демографічні ризики (22%), безробіття (20%), відсутність запрошення з боку НАТО (15%), ризики згортання демократії та загрозу авторитаризму (9%), ризики невчасних перемовин щодо вступу до ЄС, надто повільне відновлення зруйнованих регіонів (по 8%), скорочення бюджетів місцевих громад (7%), недостатню допомогу переселенцям (5%), зниження темпів дорожнього будівництва (3%).

У всіх макрорегіонах найбільше респондентів говорять про корупцію та низькі зарплати/пенсії, проте на сході дещо менше, ніж в інших макрорегіонах, і суттєво більше - про високі комунальні тарифи, безробіття та надто повільне відновлення.

Більшість респондентів (54%) переконані, що насамперед боротися з корупцією мають нові антикорупційні органи, створені після 2014 року. Водночас досить багато респондентів також говорять про президента або Офіс президента (43%) і традиційні правоохоронні органи: поліція, СБУ, прокуратура. У регіональному розрізі ці настрої відрізняються несуттєво.

"Корупція залишається потужним тригером для українців і, окрім Перемоги, українці прагнуть ефективної боротьби з корупцією... Питання власного добробуту (наприклад пенсії/зарплати, безробіття чи тарифи) менше непокоїть населення, аніж несправедливість через корупцію... Громадськість очікує активних дій влади на різних рівнях щодо подолання корупції. Нагадаємо, що 59% українців усе-таки схиляються до думки, що є спроби боротьби з корупцією і є позитивні зміни, тож не варто говорити про безнадійність ситуації та приреченість. Українці бачать світло наприкінці тунелю, тому важлива злагоджена командна робота влади та громадськості для позитивних зрушень", - зазначив виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Під час опитування методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) було опитано 2 007 повнолітніх респондентів з усіх підконтрольних регіонів України. За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,1) не перевищувала 2,4% для показників біля 50% і 1,1% для показників біля 5%, але в умовах війни до неї додають певне систематичне відхилення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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