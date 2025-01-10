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АНАЛІТИКА

Зеленский анонсував візит Стармера в Україну: говоритимуть про британських миротворців

 

Ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки. Зокрема, з Британією буде обговорено можливість відправки військового контингенту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар президента України Володимира Зеленського українським журналістам за результатами "Рамштайну".

"Ця ініціатива може стати частиною гарантій безпеки для України. Безумовно, одним контингентом деяких країн не обійдеться, цього недостатньо. Але те, що це може бути складовою майбутніх гарантій безпеки - так", - заявив глава держави.

Зеленський зазначив, що дана ініціатива була заснована президентом Франції Еммануелем Макроном. Він також сказав, що буде говорити про це з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, тим самим анонсувавши візит глави британського уряду до в України.

"Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців - ред.). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом", - резюмував президент.

Нагадаємо, що під час сьогоднішнього засідання "Рамштайну" міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна працюватиме над форматом розміщення миротворців. За його словами, таке рішення гарно сприймається партнерами.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Британія
 

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