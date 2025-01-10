Умєров на «Рамштайні» зробив заяву про миротворців в Україні

Україна буде працювати над форматом розміщення миротворців. Він гарно сприймається партнерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Рустема Умєрова під час "Рамштайну".

Він, коментуючи питання про те, як міністри оборони інших країн відреагували на нещодавні слова президента України Володимира Зеленського про миротворців, нагадав, що контингенти були вже зазначені партнерами України, зокрема раніше Франція виходила з такою ініціативою.

"Це дуже гарно сприймається, тобто будемо працювати над цим форматом", - констатував Умєров.

Заява Зеленського щодо введення миротворців в Україну

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на зустрічі "Рамштайні", заявив, що ініціатива щодо введення західних військ в Україну є однією з найкращих у питанні примусу РФ до миру.

"Вважаю, що таке розгортання контингентів партнерів є одним із найкращих інструментів", - сказав президент, додавши, що поряд із Францією, яка виступила ініціатором у введенні миротворців в Україну, він почув сигнал підтримки в цьому питанні й з боку Британії.