НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни провідну будівельну компанію Китаю

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни найбільшого китайського будівельного підрядника в російській федерації - будівельну компанію China State Construction Engineering Corporation.

Як передає Укрінформ, про це повідомило НАЗК.

Встановлено, що корпорація реалізує в росії масштабні інвестиційні проєкти.

Дочірня компанія CSCEC - товариство з обмеженою відповідальністю «Китайстрой» є одним із підрядників московських міжнародних ділових центрів «Москва-Сити» і «Башня Федерации», житлових комплексів «Балтийская жемчужина» і «Бизнес-парк GREENWOOD», торговельного центру «Невский Центр Стокманн», казино Tigre De Cristal та фінансової корпорації «Китайский деловой центр «Парк Хуамин».

Також вони займалися реалізацією проєктів «Внутрішньозаводське господарство, встановлення піролізу змішаної сировини» на Амурському газохімічному комплексі і «Музейний та театрально-освітній комплекс» у владивостоку.

За даними НАЗК, «Китайстрой» працює над розширенням своєї присутності в росії, зокрема над виходом на ринок будівництва житла в москві, санкт-петербурзі та владивостоку.

Компанія планує отримати нові проєкти - від приватного домобудівництва до промислових й інфраструктурних.

За домовленостями з міністерством будівництва і житлово-комунального господарства рф, «Китайстрой» має намір також узяти участь у заміні західного будівельного обладнання на китайські аналоги.

У серпні минулого року під час зустрічі в москві перший заступник голови російського мінбуду Олександр Ломакін обговорив із представниками CSCEC диверсифікацію постачання будівельних матеріалів. Відомо, що сторони домовилися про співпрацю.

«Попри повномасштабне вторгнення держави-терориста в Україну, компанія CSCEC не просто продовжує свою роботу в росії, а й проводить зустрічі з представниками уряду рф щодо розширення своєї присутності на будівельному ринку росії, що означає підтримку та спонсорування тероризму», - підсумували в агентстві.

Як повідомлялося, роль НАЗК у санкційній політиці визначена в Дорожній карті індивідуальних санкцій, розробленій Стенфордською міжнародною робочою групою з російських санкцій.

До переліку міжнародних спонсорів війни вже внесені компанії Procter&Gamble, OpenWay Group, Danieli, TMS Tankers Ltd., Minerva Marine Inc., Thenamaris Ships Management, Delta Tankers Ltd., Dynacom Tankers Management Ltd., Leroy Merlin, ComNav Technology, Mondi Group/Mondi PLC, eKassir, Liberian International Ship & Corporate Registry, Bonduelle, Auchan Holding, Metro Cash & Carry, Buzzi Unicem, Yves Rocher та Raiffeisen Bank International.