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АНАЛІТИКА

ЄС запрошує треті країни до спільної схеми закупівлі боєприпасів для України - ЗМІ

 

Європейський союз шукає країни за межами блоку, які могли б приєднатися до його зусиль щодо колективного постачання боєприпасів Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

Ця пропозиція є частиною плану ЄС з надання допомоги в забезпеченні України великою кількістю дешевих боєприпасів, водночас підвищуючи здатність Європи виробляти і поповнювати свої власні запаси, що виснажуються.

Згідно з представленою на розгляд пропозицією, країни повинні будуть робити внески в колективний фонд, відомий як Європейський фонд миру. Потім ЄС вестиме переговори про укладення спільного контракту на постачання боєприпасів.

Можливість залучення країн, що не входять до ЄС, для поповнення фонду вперше прозвучала минулого тижня в проекті спільного плану закупівель ЄС. У документі йшлося про те, що "партнерам-однодумцям може бути запропоновано підтримати ці зусилля шляхом добровільних фінансових внесків".

"Що ми також спробуємо зробити, так це спонукати деякі треті країни зробити свій внесок. Так, ми ведемо переговори з норвежцями, і є потенційний інтерес з боку канадців", - сказало джерело видання.

Три дипломати висловили скептичне ставлення до потенційної участі Канади, зазначивши, що це може розглядатися як прокладання шляху для приєднання США - варіант, який не всі будуть вітати, особливо Франція.

У ширшому сенсі, Франція може стати ускладнювальним фактором у питанні про те, чи варто залучати до зусиль країни, що не входять до ЄС. Очікується, що Париж підтримає використання об'єднаних коштів для боєприпасів, вироблених у ЄС. А залучення Норвегії та Канади, які мають вітчизняних виробників боєприпасів, може відтягнути частину цих грошей за межі ЄС.

Норвегія, однак, має тісні зв'язки з ЄС. Хоча ця країна не є членом ЄС, вона може вносити внески до фонду колективної оборони блоку як член Європейської асоціації вільної торгівлі.

За словами одного з дипломатів, цього тижня серед послів також обговорювалося питання про те, чи варто звертатися по допомогу в спільних закупівлях до Організації спільного співробітництва в галузі озброєнь, або OCCAR - європейської міжурядової організації, яка спеціалізується на спільних програмах озброєнь.

OCCAR складається майже виключно з країн ЄС, за одним винятком - Великою Британією.
Ключові теги: ЄС
 

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