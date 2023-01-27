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Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але потрібен дозвіл Німеччини
12:11 27.01.2023 |
Як пише Мілітарний, про це повідомляє ERR з посиланням на слова міністра оборони Ханно Певкура.
Україна звернулася до Естонії із проханням передати касетні боєприпаси для протистояння повномасштабному російському вторгненню.
"Естонія вирішила надати Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 міліметрів. Говорити про деталі угод між збройними силами Естонії та України, зокрема про кількість та номенклатуру боєприпасів, я не вважаю за необхідне.
Якщо ми надамо Україні касетні боєприпаси, я не бачу тут проблем зараз обидві сторони, що воюють, використовують на території України такі боєприпаси", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Сили оборони Естонії мають на озброєнні касетні боєприпаси німецького виробництва з 90-х років.
Ці боєприпаси дозволять українським військам ефективніше атакувати більші розосереджені цілі, такі як скупчення російських військ і техніки на полі бою.
Німеччина, від згоди якої тепер залежить можливість поставок таких боєприпасів з Естонії до України, від виробництва та використання касетних боєприпасів раніше відмовилася.
Касетна зброя заборонена міжнародною конвенцією, яка почала діяти у 2010 році, проте ані Естонія, ні Україна, ні Росія до неї не приєдналися, як і США, Китай, Ізраїль та ряд інших країн.
Касетні боєприпаси вважаються особливо небезпечними для цивільного населення через те, що бойові елементи таких боєприпасів, які не розірвалися одразу, перетворюються, по суті, на міну та можуть убити або покалічити випадкових людей будь-якої миті.
У грудні минулого року, американський телеканал CNN повідомив, що США розглядаються можливості надання ЗСУ касетних боєприпасів. Українські чиновники та законодавці останніми місяцями неодноразово закликали адміністрацію президента Джо Байдена та членів Конгресу надати українським військовим цей вид боєприпасів.
Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, якими споряджаються авіабомби, артилерійські снаряди, реактивні снаряди та бойові частини тактичних ракет. Вони, як правило, розкриваються в повітрі та розкидають над ціллю десятки, або навіть сотні невеликих суббоєприпасів - це зазвичай невеликі вибухові пристрої, які вибухають вже на землі відразу чи пізніше.
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