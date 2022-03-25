В Украине резко снизился процент сторонников придания русскому статус второго государственного

Абсолютное большинство украинцев (83%) выступает за то, чтобы украинский был единственным государственным языком в Украине, как и сейчас, свидетельствуют результаты общенационального опроса "Языковой вопрос в Украине", проведенного социологической группой "Рейтинг" 19 марта.

За предоставление государственного статуса русскому языку сейчас выступает 7% украинцев и еще 8% - за официальный статус русского в отдельных регионах, а до войны (опрос проводился в сентябре 2021 года) таких было 22% и 12% соответственно.

Сторонников русского как второго государственного больше всего на востоке Украины (19%) и юге (13%), в центре и на западе страны 3% и 1% соответственно. Сторонников русского как регионального 15% на востоке, 9% на юге, 8% в центре и 5% на западе Украины. Сторонников придания русскому языку статуса второго государственного и регионального вдвое больше среди старших возрастных групп (51+ лет), чем среди всех остальных.

При этом даже среди тех, кто указал русский язык единственным языком домашнего общения за русский второй государственный высказалось 22% опрошенных, а за региональный 15%, тогда как за украинский единственный государственный – 63%.

Языковая картина в Украине за последние полгода не изменилась: родным языком украинский назвали 76% украинцев, русский 20% (в августе 2021 года – 77% и 21% соответственно, изменения в пределах погрешности). Родным украинский назвали 95% жителей запада страны, 84% центра, 61% юга, 42% востока; родным русский – 3% жителей запада, 15% центра, 32% юга и 49% востока Украины.

Домашним языком общения назвали только украинский 48% опрошенных, только русский – 18%, оба языка – 33%. При этом из тех, кто говорит дома только по-украински, родной украинский у 99% опрошенных, русский у 1%. Из тех, кто дома говорит и по-русски, и по-украински, родной украинский у 71%, русский у 23%. Из тех, кто дома говорит только по-русски, родной украинский у 27% респондентов, русский у 66%.

При этом 60% опрошенных, кто разговаривает дома и на русском, и на украинском, заявили, что намерены в ближайшее время перейти только на украинский язык общения (36% не готовы). Среди тех, кто общается сейчас только по-русски, намерены перейти на украинский 34% респондентов, 60% не готовы.

67% опрошенных считают, что никаких проблем между украиноязычными и русскоговорящими гражданами в Украине не существует. 19% считают, что языковая проблема существует, но она не столь важна. Только 12% считают, все же, что этот вопрос представляет угрозу для внутренней безопасности. При этом тезисы о наличии проблемы в языковой сфере популярны не среди русскоязычного населения, в западных регионах, где украинский доминирует во всех сферах.

В ходе исследования методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) было опрошено 1000 респондентов старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.