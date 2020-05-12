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Европейские стремления и сближение экономик: Совет ЕС утвердил политику по Восточному партнерству
Совет ЕС 11 мая утвердил выводы о политике в отношении стран "Восточного партнерства" на период после 2020 года, в которых признал европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров, среди которых и Украина.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета Евросоюза.
В своем решении Совет подтвердил стратегическое значение формата "Восточного партнерства", в который входят Украина, Молдова, Грузия, Беларусь, Азербайджан и Армения, и заявил о приверженности созданию совместной зоны общей демократии, процветания и стабильности.
"Совет напоминает о декларации саммита Восточного партнерства 2017 года, в которой признаются европейские стремления и европейский выбор восточных партнеров, как указано в соглашениях об ассоциации", - говорится в выводах Совета.
В ЕС приветствовали значительные достижения "Восточного партнерства" и подтвердили, что в отношении 6 стран будет применяться подход, основанный на стимулах и выдвижении условий как средстве поощрения восточных стран-партнеров продолжать реформы.
Совет подчеркнул важность того, чтобы "Восточное партнерство" оставалось амбициозной, гибкой и всеобъемлющей основой для сотрудничества, позволяя государствам-членам и восточным партнерам совместно решать общие и глобальные проблемы в широком спектре областей.
Ключевое значение в сотрудничестве будут иметь расширение торговли, продолжение нормативного сближения, создание условий для постоянного приближения ассоциированных стран к внутреннему рынку ЕС и постепенной экономической интеграции, улучшение доступа к финансированию и, где это применимо, дальнейшая интеграция экономик восточных стран-партнеров и ЕС.
Эти шаги будут сопровождаться устранением выявленных торговых барьеров и улучшением мер безопасности пищевых продуктов и санитарных и фитосанитарных мер.
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