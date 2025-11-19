Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
15:29 19.11.2025 |
Понад 153 тисячі нових фопів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні з даними Єдиного державного реєстру. Це 61% від загальної кількості новостворених фопів у 2025 році.
Про це повідомляє Опендатабот.
Найбільше бізнесів зареєстрували цьогоріч жінки у столиці, на Дніпропетровщині та Київщині. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса, говориться у повідомленні.
153 413 нових фопів зареєстрували жінки - це 61% від усіх нових реєстрацій. До порівняння, ще у 2021 році частка жінок складала 51%.
"Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці - 20 286 фопів. Наслідують Дніпропетровщина з 15 129 реєстраціями, Київщина (11 846), Одещина (11 647) та Львівщина (11 274)", - говориться у повідомленні.
"Але найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів", - зазначає Опендатабот.
Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері роздрібної торгівлі - 49,7 тисячі. Запитані також індивідуальні послуги (11,1 тис.), оптова торгівля (10,7 тис), освіта (10 тис.) і бізнеси у сфері харчування (8,8 тис.).
Водночас б'юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг - жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.
"Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві", - говориться у повідомленні.
Іноземки також активно реєструють фопи в Україні. Найбільше фопів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49), додає Опендатабот.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот
|Windows 11 отримає ШІ-агентів на панелі завдань і нові можливості Copilot
|Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
|Google запускає Gemini 3: нову "найрозумнішу" модель штучного інтелекту
|92% авто, ввезених з Китаю до України у жовтні 2025-го, – електричні
|Microsoft відбилася від найбільшої в історії DDoS-атаки потужністю 15,7 Тб/c
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM