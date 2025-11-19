Авторизация

За десять місяців 61% нових ФОПів зареєстрували жінки – Опендатабот

15:29 19.11.2025 |

Бізнес

Понад 153 тисячі нових фопів відкрили жінки за 10 місяців 2025 року в Україні з даними Єдиного державного реєстру. Це 61% від загальної кількості новостворених фопів у 2025 році.

Про це повідомляє Опендатабот.

Найбільше бізнесів зареєстрували цьогоріч жінки у столиці, на Дніпропетровщині та Київщині. Серед сфер жіночого підприємництва лідирують торгівля, освіта та краса, говориться у повідомленні.

153 413 нових фопів зареєстрували жінки - це 61% від усіх нових реєстрацій. До порівняння, ще у 2021 році частка жінок складала 51%.

"Кожен восьмий жіночий бізнес був відкритий у столиці - 20 286 фопів. Наслідують Дніпропетровщина з 15 129 реєстраціями, Київщина (11 846), Одещина (11 647) та Львівщина (11 274)", - говориться у повідомленні.

"Але найвищу частку жінок серед нових підприємців мають Сумщина, Полтавщина та Одещина: по 63%. У жодному регіоні чоловіки так і не змогли випередити жінок за кількістю нових бізнесів", - зазначає Опендатабот.

Кожен третій новий жіночий бізнес відривається у сфері роздрібної торгівлі - 49,7 тисячі. Запитані також індивідуальні послуги (11,1 тис.), оптова торгівля (10,7 тис), освіта (10 тис.) і бізнеси у сфері харчування (8,8 тис.).

Водночас б'юті-сфера продовжує бути одним із найдинамічніших напрямків жіночого підприємництва. Так, 88% нових підприємців, що відкрили свій бізнес у сфері надання індивідуальних послуг - жінки. З них 77% припадає на салони краси, перукарні, студії догляду.

"Жінки також домінують у сфері соціальної допомоги, освіти, медицини, консалтингу і харчовому виробництві", - говориться у повідомленні.

Іноземки також активно реєструють фопи в Україні. Найбільше фопів зареєстрували громадянки Росії (175), Молдови (68), Вірменії (50) і Азербайджану (49), додає Опендатабот.

За матеріалами: Економічна правда
 

