- 19.11.25
- 19:52
Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри
14:57 19.11.2025 |
Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора, а для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.
Про це говориться у повідомленні Міністерство цифрової трансформації України.
"Проект Міністерства цифрової трансформації України "Генератор зв'язку" отримав сотні відгуків за перший тиждень роботи. Вдячні за ваші пропозиції - саме завдяки їм та обговоренню з мобільними операторами ми змогли оперативно переглянути умови співпраці", - повідомляє міністерство.
"Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. А ще - тепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації", - зазначено у повідомленні.
Так, компенсації на дизельні генератори із 110-140 грн/год збільшили 172 грн/год (стандарт) та 197 грн/год (підвищений). Компенсація на бензиновий генератор тепер складають: стандарт - 287 грн/год, підвищений - 330 грн/год.
"Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій", - говориться у повідомленні.
Генератор зв'язку - це соціальний проект, а не бізнес, наголошує міністерство.
"Головна мета - не заробити, а підтримати збереження зв'язку під час блекаутів. Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його. Натомість мобільні оператори відшкодують вам витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора", - говориться у повідомленні.
