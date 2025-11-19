Авторизация

Розмір компенсації для власників генераторів оновлено – Мінцифри

14:57 19.11.2025 |

Бізнес

Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора, а для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації.

Про це говориться у повідомленні Міністерство цифрової трансформації України.

"Проект Міністерства цифрової трансформації України "Генератор зв'язку" отримав сотні відгуків за перший тиждень роботи. Вдячні за ваші пропозиції - саме завдяки їм та обговоренню з мобільними операторами ми змогли оперативно переглянути умови співпраці", - повідомляє міністерство.

"Мобільні оператори підвищили суму компенсації витрат за годину роботи генератора. А ще - тепер для дизельних та бензинових буде різний розмір компенсації", - зазначено у повідомленні.

Так, компенсації на дизельні генератори із 110-140 грн/год збільшили 172 грн/год (стандарт) та 197 грн/год (підвищений). Компенсація на бензиновий генератор тепер складають: стандарт - 287 грн/год, підвищений - 330 грн/год.

"Розуміємо ризики та складність роботи поблизу лінії фронту. Тож оператори додали підвищений розмір відшкодування. Він діє для заживлення базових станцій, що розташовані в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій", - говориться у повідомленні.

Генератор зв'язку - це соціальний проект, а не бізнес, наголошує міністерство.

"Головна мета - не заробити, а підтримати збереження зв'язку під час блекаутів. Ви не здаєте свій генератор в оренду, а заправляєте та обслуговуєте його. Натомість мобільні оператори відшкодують вам витрати на пальне та необхідне технічне обслуговування генератора", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

