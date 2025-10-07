Дослідження у США показало, що ШІ поки не знищує робочі місця

Масове впровадження ШІ та ChatGPT поки не вплинуло на зайнятість у США.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на дослідження економістів лабораторії Єльського університету та аналітичного центру Інституту Брукінгса, з моменту запуску компанією OpenAI свого популярного чат-бота у листопаді 2022 року генеративний ШІ не мав більшого впливу на зайнятість, ніж попередні технологічні прориви.

Зазначається, що дослідження, засноване на аналізі офіційних даних про ринок праці та даних технологічної галузі про використання та вплив ШІ, не знаходить і доказів того, що ці інструменти призводять до безробіття.

"Незважаючи на швидкий прогрес ШІ-технологій, ринок праці в останні три роки був історією безперервності, а не змін. Зараз ми не переживаємо загальноекономічного апокаліпсису, пов'язаного з безробіттям, ситуація загалом стабільна. Це має заспокоїти стривожену громадськість", - зазначила співавторка дослідження, старша наукова співробітниця Інституту Брукінгса Моллі Кіндер.

За словами керівниці Єльської лабораторії Марти Гімбел, ринок праці почувається не дуже добре, тому здається правильним твердження, що ШІ забирає у людей роботу. "Але ми розглядали це з різних сторін і не знайшли жодних ознак того, що це дійсно відбувається", - пояснила Марта Гімбел.

Дослідження також виявило обмежені докази того, що випускники найбільшої економіки світу мають певні труднощі з пошуком роботи через зростання генеративного штучного інтелекту. Рівень безробіття серед тих, хто має ступінь бакалавра віком 20-24 років, зріс до 9,3% у серпні 2025 року, що більш ніж удвічі перевищує показник 4,4%, зафіксований у квітні.

Повідомляється, що результати дослідження суперечать твердженням керівників компаній та техгігантів про те, що генеративний ШІ стрімко змінює ринок праці.

Згідно з новим звітом Британського інституту стандартів, який опитав понад 850 керівників компаній у восьми країнах і проаналізував річні звіти компаній, 39% опитаних заявили, що ШІ призвів до скорочення посад початкового рівня. Ще 43% заявили, що очікують на подальші скорочення протягом року.

Гендиректор ШІ-стартапу Anthropic Даріо Амодеї у травні попередив про масове скорочення посад у таких галузях, як юриспруденція, консалтинг та фінанси, і заявив, що ця технологія може призвести до скорочення половини робочих місць початкового рівня. В інтерв'ю Axios він заявив, що безробіття підскочить до 10%-20% у найближчі п'ять років - порівняно з нинішнім рівнем у 4,3%.

За даними видання, лабораторія Єльського університету має намір оновлювати свої дані щомісяця. Керівниця лабораторії Марта Гімбел також зауважила, що питання впливу ШІ на ринок праці є відкритим. "Ми повинні стежити за цим. Але давайте не будемо ставити візок попереду коня", - підсумувала Гімбел.

Як ми писали раніше, за даними дослідження Стенфордського університету, яке базується на мільйонах записів із зарплатних відомостей, кількість робочих місць для працівників віком 22-25 років у сферах, найбільш схильних до автоматизації, скоротилася на 13% із 2022 року. Йдеться про такі професії, як клієнтський сервіс, бухгалтерія та розробка програмного забезпечення. А ось за даними аналітиків LinkedIn, молоді спеціалісти на ринку праці постають перед труднощами, більше ніж інші працівники: рівень безробіття серед випускників зріс на 30% із 2022 року.