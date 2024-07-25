Дослідження показують, що штучний інтелект не тільки збільшив навантаження, але й знизив продуктивність працівників

Декілька років тому багато хто із захватом спостерігав за розвитком штучного інтелекту та очікував, що він спростить життя. Втім, дослідження показують зовсім іншу картину: більшість працівників повідомляють, що штучний інтелект лише збільшив робочі навантаження. Про це пише Forbes.

Дослідницький інститут Upwork провів дослідження, в межах якого опитав 2500 керівників вищої ланки, штатних працівників та фрилансерів з усього світу. Дослідження виявило розрив між високими очікуваннями керівників і реальним досвідом працівників, які використовують ШІ в робочих процесах.

96% опитаних керівників очікують, що штучний інтелект підвищить продуктивність. В той самий час 77% працівників, які використовують штучний інтелект, стверджують, що це збільшило їхнє робоче навантаження і створило проблеми в досягненні очікуваного підвищення продуктивності. Вони зазначають, що штучний інтелект знижує продуктивність і сприяє вигоранню.

До того ж 47% опитаних працівників, які використовують ШІ, кажуть, що не знають, як досягти очікуваного роботодавцями підвищення продуктивності, а 40% вважають, що їхні компанії вимагають від них занадто багато, коли йдеться про ШІ.

Працівники відчувають напругу від зростаючих вимог до продуктивності: кожен третій штатний працівник каже, що, швидше за все, звільниться в найближчі шість місяців через перевтому та вигорання. Більшість світових керівників вищої ланки (81%) визнають, що за минулий рік вимоги до їхніх працівників зросли.

Втім опитування керівників також показало, що фрилансери відповідають вимогам до продуктивності, а часто навіть перевищують їх, випереджаючи штатних працівників. 80% керівників, які залучають фрилансерів, кажуть, що це важливо для їхнього бізнесу.

Хоча бізнеси інвестують значні гроші в штучний інтелект, дослідження показує, що більшість організацій наразі не в змозі розкрити всю цінність цієї технології для підвищення продуктивності.

"Наше дослідження показує, що впровадження нових технологій у застарілі робочі моделі та системи не дозволяє повністю розкрити очікувану цінність штучного інтелекту", - говорить керуюча директорка та керівниця дослідницького інституту Upwork Келлі Монахан.

Монахан пояснює, що для того, щоб по-справжньому розкрити потенціал штучного інтелекту, лідерам необхідно докорінно змінити підхід до організації роботи. Вона перераховує чотири стратегії, які варто розглянути роботодавцям:

* Інвестувати не лише в технологічний стек, а і в людей.

* Залучати зовнішніх експертів, які допоможуть працівникам у реалізації проєктів зі штучним інтелектом.

* Переосмислити оцінку продуктивності.

* Віддавати пріоритет унікальним навичкам працівників при наймі.