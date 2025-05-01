Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Конгрес отримав «зелене світло» на продаж зброї Україні

 

До Конгресу США було передане повідомлення Держдепу США про сертифікацію ліцензії на експорт в Україну оборонної продукції на суму 50 мільйонів доларів. Відповідна записка EC859, датована 29 квітня, оприлюднена на сайті Конгресу США.

У ній йдеться про повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавчих справ Держдепартаменту про "сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт оборонної продукції, включно з технічними даними, та оборонних послуг в Україну на суму 50 мільйонів доларів або більше" на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь. Повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин.

Від моменту приходу до влади адміністрація Трампа вперше схвалила експорт зброї в Україну

Раніше видання Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела вказувало

, що 30 квітня адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати "зелене світло" продажу оборонної продукції Україні. Йдеться про експорт товарів військового призначення через механізм прямого комерційного продажу (DCS) на суму 50 мільйонів доларів або більше.

Від моменту приходу до влади адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалювала експорт зброї в Україну.

Як пише Kyiv Post, за період з 2015 до 2023 року через DCS США без гучних оголошень схвалили експорт Україні оборонних товарів та послуг на понад 1,6 мільярда доларів.

"Усі (рішення за механізмом. - Ред.) DCS тихі, їх не анонсують публічно, - сказав Колбі Бадвар, аналітик дослідницької групи Tochnyi кореспонденту Kyiv Post у Вашингтоні. - Новина здебільшого полягає у тому, що це (продаж зброї. - Ред.) продовжується, попри прогнози, що Трамп повністю відріже Україну від постачань".

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що він звертався до США з пропозицією продати Україні озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1321  0,03 0,08 41,7664  0,00 0,00
EUR 46,7839  0,14 0,31 47,6018  0,13 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес