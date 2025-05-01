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Конгрес отримав «зелене світло» на продаж зброї Україні
16:19 01.05.2025 |
До Конгресу США було передане повідомлення Держдепу США про сертифікацію ліцензії на експорт в Україну оборонної продукції на суму 50 мільйонів доларів. Відповідна записка EC859, датована 29 квітня, оприлюднена на сайті Конгресу США.
У ній йдеться про повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавчих справ Держдепартаменту про "сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт оборонної продукції, включно з технічними даними, та оборонних послуг в Україну на суму 50 мільйонів доларів або більше" на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь. Повідомлення направили до комітету Сенату з міжнародних відносин.
Від моменту приходу до влади адміністрація Трампа вперше схвалила експорт зброї в Україну
Раніше видання Kyiv Post з посиланням на дипломатичні джерела вказувало
, що 30 квітня адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати "зелене світло" продажу оборонної продукції Україні. Йдеться про експорт товарів військового призначення через механізм прямого комерційного продажу (DCS) на суму 50 мільйонів доларів або більше.
Від моменту приходу до влади адміністрація президента США Дональда Трампа не схвалювала експорт зброї в Україну.
Як пише Kyiv Post, за період з 2015 до 2023 року через DCS США без гучних оголошень схвалили експорт Україні оборонних товарів та послуг на понад 1,6 мільярда доларів.
"Усі (рішення за механізмом. - Ред.) DCS тихі, їх не анонсують публічно, - сказав Колбі Бадвар, аналітик дослідницької групи Tochnyi кореспонденту Kyiv Post у Вашингтоні. - Новина здебільшого полягає у тому, що це (продаж зброї. - Ред.) продовжується, попри прогнози, що Трамп повністю відріже Україну від постачань".
Раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що він звертався до США з пропозицією продати Україні озброєння, зокрема системи протиповітряної оборони Patriot.
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