Фінансові новини
- |
- 01.05.25
- |
- 12:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
10:42 01.05.2025 |
Спецпосланець президента США по Україні Кіт Келлог заявив, що минулого тижня на переговорах у Лондоні за участю Великої Британії, Франції та Німеччини Вашингтон і Київ досягли угоди щодо 22 конкретних умов припинення військових дій в Україні.
"Я щойно повернувся з Лондона минулого тижня, де ми зустрічалися з українською командою, а також з європейцями, і в нас було 22 конкретні умови, на які вони погодилися", - сказав він в ефірі телеканалу Fox News.
Келлог визнав, що українським чиновникам "не всі вони подобалися", але "це нормально, коли ви ведете будь-які переговори". "Перше, чого вони хочуть, - це дуже всеосяжне і постійне припинення вогню, яке веде до укладення мирної угоди. Я маю на увазі всеосяжну морську, повітряну, наземну інфраструктуру мінімум на 30 днів. Ці 30 днів можуть стати основою для постійної мирної ініціативи".
Зокрема, уточнив спецпосланець Дональда Трампа, Україна погодилася на територіальні поступки, але "не де-юре, на постійній основі, а де-факто" - згідно з поточною обстановкою та фактичною картою бойових дій.
"Українці готові відмовитися від територій, які зайняті росіянами, не де-юре, назавжди, а де-факто, тому що росіяни фактично окупували цю землю. Вони погодилися на це. ...І вони сказали мені це минулого тижня", - сказав він.
За словами Келлога, "тепер усе залежить від росіян, від Путіна".
Він підкреслив, що американський президент хоче "постійного, всеосяжного припинення вогню (...) щонайменше на 30 днів, а потім ми зможемо його продовжити".
Келлог також згадав про зростаючу європейську підтримку України, заявивши, що планується створення нових "сил протидії" на чолі з Великою Британією і Францією, але без участі військ США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна погодилася на запропоновані США умови припинення військових дій - спецпосланець Трампа
ТОП-НОВИНИ
|Угода про надра стосується 57 мінералів, в ній ідеться про військову допомогу США
|Kyiv Post: Трамп готує перший продаж зброї Україні на $50 млн
|Україна і США підписали угоду про надра
|Уряд ухвалив рішення для підписання угоди з США про Інвестиційний фонд відбудови - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|«Мінеральна» угода між США та Україною під загрозою зриву через нові вимоги Вашингтона – ЗМІ
|Уряд 1 травня проведе консультації з головами фракцій і керівництвом Ради щодо ратифікації угоди про копалини зі США - Шмигаль
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
Бізнес
|Нова батарея Stellantis на 375 Вт•год/кг заряджається до 90% за 18 хвилин
|Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
|Pirelli позбулася контролю китайського акціонера
|Невербальна людина відкрита до спілкування: Neuralink провела третю успішну операцію з імплантації чипа в мозок пацієнта
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії