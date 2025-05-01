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АНАЛІТИКА

США у наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії - Венс

 

Україна та Росія озвучили свої позиції щодо урегулювання війни, і США планують працювати над зближенням цих позицій, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв'ю Fox News.

На питання про те, на якому етапі переговори щодо Росії та України, Венс відповів: "Першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію".

"І це справді сталося. Українці сказали: "От чого ми хочемо". Росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії - спробувати якось зблизити ці дві сторони. Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни і тим, чого хочуть українці", - сказав Венс.

Наразі, підкреслив він, було здійснено перший крок.

"Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми дуже старанно працюватимемо протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об'єднати ці сторони", - підкреслив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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