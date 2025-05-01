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США у наступні 100 днів планують працювати над зближенням переговорних позицій України і Росії - Венс
17:02 01.05.2025 |
Україна та Росія озвучили свої позиції щодо урегулювання війни, і США планують працювати над зближенням цих позицій, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у інтерв'ю Fox News.
На питання про те, на якому етапі переговори щодо Росії та України, Венс відповів: "Першим і необхідним кроком до вирішення російсько-українського конфлікту є те, щоб кожна зі сторін зробила мирну пропозицію".
"І це справді сталося. Українці сказали: "От чого ми хочемо". Росіяни сказали: "От чого ми хочемо", і тепер завдання дипломатії - спробувати якось зблизити ці дві сторони. Бо існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни і тим, чого хочуть українці", - сказав Венс.
Наразі, підкреслив він, було здійснено перший крок.
"Ми висунули та опублікували мирну пропозицію, і ми дуже старанно працюватимемо протягом наступних 100 днів, щоб спробувати об'єднати ці сторони", - підкреслив він.
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