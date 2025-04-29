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Конкуренція зі Starlink: Amazon запустив в космос перші інтернет-супутники Kuiper
17:49 29.04.2025 |
28 квітня Amazon запустив перші 27 супутників проєкту Kuiper з космодрому у Флориді. Цим компанія розпочала розгортання інтернет-мережі з космосу, яка конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.
Про це пише Reuters.
Ці супутники є першими з 3236, які Amazon планує відправити в межах проєкту Kuiper. Його вартість - 10 мільярдів доларів, представлений у 2019 році. Ініціатива започаткована для забезпечення глобального інтернету по всьому світу для споживачів, бізнесу та урядів.
Партія з 27 супутників була запущена в космос о 19:00 за місцевим часом зі стартового майданчика ракетної компанії на космічній станції на мисі Канаверал. Погана погода скасувала першу спробу запуску 9 квітня.
Очікується, що незабаром Amazon публічно підтвердить перший контакт з усіма супутниками зі свого центру операцій місії в Редмонді, штат Вашингтон. Якщо все піде за планом, компанія заявила, що очікує "почати надавати послуги клієнтам пізніше цього року".
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