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Індійські заводи Tata та Foxconn розпочинають випуск iPhone моделей 16 і 16e
11:48 01.05.2025 |
Індія стає важливим центром виробництва iPhone, оскільки Apple активно переміщає виробництво з Китаю. Згідно з повідомленням Reuters, в Індії нещодавно відкрили новий завод з виробництва iPhone, а ще один очікується на запуск найближчими днями.
Перший завод - це нове підприємство Tata Electronics у Хосурі, штат Таміл Наду, яке вже розпочало виробництво старіших моделей iPhone. Завод зібрався працювати з однією лінією на виробництві, що дозволить збирати велику кількість пристроїв.
Другий завод, що будується в Бангалорі, стане частиною масштабного інвестиційного проєкту Foxconn вартістю 2,6 мільярда доларів. Відкриття першої виробничої лінії на цьому підприємстві очікується вже через кілька днів. Завод у Бангалорі буде здатен виробляти від 300 до 500 iPhone на годину. Тут планується виробництво моделей iPhone 16 та iPhone 16e.
Згідно з прогнозами, до 2027 року на заводі Foxconn в Індії буде працювати до 50 000 осіб. Водночас Apple планує перенести більшість виробництва iPhone для американського ринку з Китаю до Індії вже до кінця наступного року.
Цей крок є частиною глобальної стратегії Apple, спрямованої на диверсифікацію виробництва, а також на уникнення митних зборів, які накладаються на імпорт з Китаю. Однак, адміністрація Трампа також активно заохочує Apple до перенесення виробництва в США, де компанія має намір створити нові робочі місця та інвестувати в автоматизацію.
Нагадаємо, що Apple завершує тестування iPhone 17 перед серійним виробництвом.
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