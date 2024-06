93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича

Медіамагнат Руперт Мердок одружився вп'яте. Дружиною 93-річного мільярдера стала 67-річна росіянка Олена Жукова.

Шлюбна церемонія пройшла у маєтку Мердока у Каліфорнії.

За даними преси, Мердок познайомився з Жуковою невдовзі після того, як у квітні 2023 року раптово розірвав заручини з Енн Леслі Сміт, колишнім поліцейським капеланом.

Знайомство відбулося на вечірці в однієї з ексдружин Мердока, підприємниці китайського походження Венді Ден.

Окрім Ден, Мердок був одружений з австралійською стюардесою Патрицією Букер, журналісткою шотландського походження Анною Манн та американською моделлю й акторкою Джеррі Голл.

У мільярдера шестеро дітей.

Олена Жукова - його п'ята дружина. Вона - молекулярний біолог, до виходу на пенсію працювала у медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.

Раніше була одружена з російським нафтовим мільярдером Олександром Жуковим, а їхня донька Даша - світська левиця і бізнесвумен - до 2017 року була дружиною російського олігарха Романа Абрамовича.

Пара відсвяткувала весілля на винограднику Мердока у Каліфорнії

Австралійцю Мердоку, чиї статки оцінюють у більш ніж 20 млрд доларів, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них, наприклад, британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і найпопулярніший у США телеканал Fox News.

Минулого року він залишив посаду голови правлінь створених ним медіакорпорацій, передавши управління своїм дітям.

Починав Мердок у 1950-х у рідній Австралії.

У 1969 році він купив дві "жовті" британські газети - News of the World і Sun, потім - американські New York Post і Wall Street Journal і таким чином поступово створив гігантську міжнародну медіаімперію.