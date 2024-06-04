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Китайське прислів'я
93-річний медіамагнат Руперт Мердок одружився з колишньою тещею Абрамовича
13:56 03.06.2024 |
Медіамагнат Руперт Мердок одружився вп'яте. Дружиною 93-річного мільярдера стала 67-річна росіянка Олена Жукова.
Шлюбна церемонія пройшла у маєтку Мердока у Каліфорнії.
За даними преси, Мердок познайомився з Жуковою невдовзі після того, як у квітні 2023 року раптово розірвав заручини з Енн Леслі Сміт, колишнім поліцейським капеланом.
Знайомство відбулося на вечірці в однієї з ексдружин Мердока, підприємниці китайського походження Венді Ден.
Окрім Ден, Мердок був одружений з австралійською стюардесою Патрицією Букер, журналісткою шотландського походження Анною Манн та американською моделлю й акторкою Джеррі Голл.
У мільярдера шестеро дітей.
Олена Жукова - його п'ята дружина. Вона - молекулярний біолог, до виходу на пенсію працювала у медичному дослідницькому підрозділі Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі.
Раніше була одружена з російським нафтовим мільярдером Олександром Жуковим, а їхня донька Даша - світська левиця і бізнесвумен - до 2017 року була дружиною російського олігарха Романа Абрамовича.
Австралійцю Мердоку, чиї статки оцінюють у більш ніж 20 млрд доларів, належить безліч впливових друкованих видань і телеканалів консервативної спрямованості по всьому світу. Серед них, наприклад, британський таблоїд Sun і респектабельніша Times, а також американська Wall Street Journal і найпопулярніший у США телеканал Fox News.
Минулого року він залишив посаду голови правлінь створених ним медіакорпорацій, передавши управління своїм дітям.
Починав Мердок у 1950-х у рідній Австралії.
У 1969 році він купив дві "жовті" британські газети - News of the World і Sun, потім - американські New York Post і Wall Street Journal і таким чином поступово створив гігантську міжнародну медіаімперію.
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