Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною

Компанія Qualcomm представила потужний чип Snapdragon 8s Gen 4, призначений для преміальних мобільних пристроїв, які не є флагманськими.

Новий чипсет від Qualcomm запропонує вражаючу продуктивність за помірної ціни - він на 31% продуктивніший за свого попередника Snapdragon 8s Gen 3, а графічна продуктивність зросла на 49%. Енергоефективність підвищено на 39%.

Чип зроблений на технології 4-нм та отримав вісім ядер:

* 1×Cortex X4 з частотою 3,2 ГГц

* 3×Cortex A720 з частотою 3,0 ГГц

* 2×Cortex A720 з частотою 2,8 ГГц

* 2×Cortex A720 з частотою 2,0 ГГц

Основні характеристики Snapdragon 8s Gen 4:

* чип використовує графічний процесор Adreno 825, який підтримує трасування променів і технології Snapdragon Elite Gaming;

* NPU забезпечує приріст продуктивності на 44% для завдань, пов'язаних з ШІ;

* підтримує камери до 320 Мп, запис відео 8K HDR при 60 FPS та дисплеї з роздільною здатністю 4K при 60 Гц;

* підтримує модем Snapdragon X75 5G, Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0;

* чип сумісний з LPDDR5X і UFS 4.0.

Згідно з інсайдерською інформацією, першим процесор Snapdragon 8s Gen 4 отримає смартфон Redmi Turbo 4 Pro від Xiaomi.