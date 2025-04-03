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Qualcomm анонсувала Snapdragon 8s Gen 4 ─ флагманські можливості з меншою ціною
11:48 03.04.2025 |
Компанія Qualcomm представила потужний чип Snapdragon 8s Gen 4, призначений для преміальних мобільних пристроїв, які не є флагманськими.
Новий чипсет від Qualcomm запропонує вражаючу продуктивність за помірної ціни - він на 31% продуктивніший за свого попередника Snapdragon 8s Gen 3, а графічна продуктивність зросла на 49%. Енергоефективність підвищено на 39%.
Чип зроблений на технології 4-нм та отримав вісім ядер:
* 1×Cortex X4 з частотою 3,2 ГГц
* 3×Cortex A720 з частотою 3,0 ГГц
* 2×Cortex A720 з частотою 2,8 ГГц
* 2×Cortex A720 з частотою 2,0 ГГц
Основні характеристики Snapdragon 8s Gen 4:
* чип використовує графічний процесор Adreno 825, який підтримує трасування променів і технології Snapdragon Elite Gaming;
* NPU забезпечує приріст продуктивності на 44% для завдань, пов'язаних з ШІ;
* підтримує камери до 320 Мп, запис відео 8K HDR при 60 FPS та дисплеї з роздільною здатністю 4K при 60 Гц;
* підтримує модем Snapdragon X75 5G, Wi-Fi 7 і Bluetooth 6.0;
* чип сумісний з LPDDR5X і UFS 4.0.
Згідно з інсайдерською інформацією, першим процесор Snapdragon 8s Gen 4 отримає смартфон Redmi Turbo 4 Pro від Xiaomi.
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