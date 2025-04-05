Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент

 

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що в разі візиту його ізраїльського колеги Біньяміна Нетаньяху до країни той не буде заарештований попри ордер Міжнародного кримінального суду.

Про це де Вевер сказав у коментарі телеканалу VRT, повідомляє "Європейська правда".

Бельгійський премʼєр коментував державний візит Нетаньягу до Угорщини, яка з цієї нагоди оголосила про початок виходу з Міжнародного кримінального суду.

Хоча не всі європейські країни ставляться до ізраїльського прем'єра з такою ж симпатією, як Угорщина, заявив де Вевер VRT, більшість з них не заарештують Нетаньяху.

"Існує таке поняття, як realpolitik. У контексті realpolitik практичні міркування переважають над етичними міркуваннями", - пояснив премʼєр Бельгії.

"Я не думаю, що є хоч одна європейська країна, яка б заарештувала Нетаньягу, якби він туди приїхав. Франція, наприклад, не заарештувала б, і я не думаю, що ми теж", - додав він.

У листопаді 2024 року, нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт ізраїльського прем'єр-міністра за ймовірні воєнні злочини в Газі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1941
  0,1485
 0,36
EUR
 1
 45,5524
  0,3007
 0,66

Курс обміну валют на вчора, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9465  0,04 0,09 41,4931  0,10 0,24
EUR 45,1538  0,46 1,03 46,1396  0,66 1,45

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,18 0,43 41,2300  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес