Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS

Нарешті через стільки років Nintendo показала свою портативну консоль наступного покоління - Nintendo Switch 2.

Компанія провела вже другу презентацію за останні п'ять днів, де показала довгоочікувану портативну консоль нового покоління. Навколо приставки ширилося чимало чуток, але найбільше натякали на презентацію 2 квітня - і виявилися правими.

Візуально портативна консоль виглядає схожою на перше покоління, але вона більша, має більше USB-C, мікрофон в Game Chat, більше кнопок і оновлені Joy-Con. Разом з тим тепер джойстики можна буде використовувати, як комп'ютеру мишку.

Офіційні характеристики Nintendo Switch 2

* Підтримка 1080p та до 120 FPS у портативному режимі

* Дисплей 7.9 дюймів (20 см)

* Можливість вибору якості зображення до 4K у док-станції

* Екран vivid LCD із підтримкою HDR

* Joy-Cons тепер кріпляться магнітами

* Збільшені кнопки SL/SR

* Покращені стіки для точнішого керування

* Функція миші для Joy-Con

* Покращені динаміки для чистішого звуку

* Вбудований мікрофон із шумозаглушенням

* Додана нова C-кнопка

* Підтримка 3D-аудіо

* Велика та міцна підставка

* Оновлена док-станція

* Два порти USB-C (верхній і нижній)

* Вбудований накопичувач на 256 ГБ

* Док-станція оснащена вентиляторним охолодженням

* Блок живлення має фізичний та цифровий перемикач

* Можливість підключення зовнішньої вебкамери

Мікрофон в Game Chat, камера, джойстик-мишка та 256 гб пам'яті

Однією з головних новинок став Game Chat, який стане чимось на кшталт Discord. Мікрофон має технологію шумозаглушення. Його вбудовано в самій консолі та на джойстику.

Також компанія пропонує девайс - Nintendo Switch 2 Camera і нову кнопку «C». Завдяки цьому у чаті можна буде ділитися екраном, розмовляти, стриміти та дивитися інших. Камера буде вбудована в деякі ігри, як елемент геймплею. Для спілкування потрібна буде підписка Nintendo Switch Online.

Оновлені Joy-Con будуть кріпитися на магніту, а бокові кнопки SL/SR стануть більшими. Також Joy-Con можна буде використовувати як комп'ютерну мишку, що зручніше в різноманітних мінііграх. Компанія обіцяє, що в нових джойстиках не буде проблеми з дрейфуванням, яка дуже дратувала на моделі першого покоління.

Ще Nintendo Switch 2 матиме більше пам'яті за попередницю - 256 ГБ вбудованої. Компанія врахувала помилки Nintendo Switch, де на вибір було лише 32 ГБ або 64 ГБ, що змушувало гравців одразу купувати карти пам'яті.

Також оновлена док-станція з системою охолодження забезпечить плавну роботу в режимі телевізора. Схоже тепер можна буде уникнути проблем з перегріванням, яке призводило до лагів. Звичайно, що док-станція також отримала новий дизайн.

Функція Game Share, перенесення збережень та оновлені картриджі

Nintendo Switch 2 дозволяє ексклюзивно шерити ігри на екрани інших консолі для сумісної гри. Раніше, щоб разом грати в гру разом доводилося від'єднувати Joy-Con та дивитися на один екран.

Консоль другого покоління не просто буде підтримувати ігри з першої Nintendo Switch, а й дозволить перенести збереження. Це стосується онлайн-версій ігор та на картриджах. До речі про них - оновлені картриджі отримають червоний колір, притаманний компанії, а також вони будуть швидше працювати. В усьому іншому вони мають майже аналогічний вигляд.

Ціна та дата релізу

Nintendo Switch 2 офіційно випустять 5 червня 2025 року. Базова версія консолі коштуватиме €469, а у комплекті з Mario Kart - €509. Однак Switch 2 буде мати регіональне блокування, тому замовити з Японії консоль подешевше не вийде. Поки що невідомо, чи стосується регіон-лок картриджів.