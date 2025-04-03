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Nintendo Switch 2 вийде 5 червня і підтримуватиме роздільну здатність до 4К і до 120 FPS
10:01 03.04.2025 |
Нарешті через стільки років Nintendo показала свою портативну консоль наступного покоління - Nintendo Switch 2.
Компанія провела вже другу презентацію за останні п'ять днів, де показала довгоочікувану портативну консоль нового покоління. Навколо приставки ширилося чимало чуток, але найбільше натякали на презентацію 2 квітня - і виявилися правими.
Візуально портативна консоль виглядає схожою на перше покоління, але вона більша, має більше USB-C, мікрофон в Game Chat, більше кнопок і оновлені Joy-Con. Разом з тим тепер джойстики можна буде використовувати, як комп'ютеру мишку.
Офіційні характеристики Nintendo Switch 2
* Підтримка 1080p та до 120 FPS у портативному режимі
* Дисплей 7.9 дюймів (20 см)
* Можливість вибору якості зображення до 4K у док-станції
* Екран vivid LCD із підтримкою HDR
* Joy-Cons тепер кріпляться магнітами
* Збільшені кнопки SL/SR
* Покращені стіки для точнішого керування
* Функція миші для Joy-Con
* Покращені динаміки для чистішого звуку
* Вбудований мікрофон із шумозаглушенням
* Додана нова C-кнопка
* Підтримка 3D-аудіо
* Велика та міцна підставка
* Оновлена док-станція
* Два порти USB-C (верхній і нижній)
* Вбудований накопичувач на 256 ГБ
* Док-станція оснащена вентиляторним охолодженням
* Блок живлення має фізичний та цифровий перемикач
* Можливість підключення зовнішньої вебкамери
Мікрофон в Game Chat, камера, джойстик-мишка та 256 гб пам'яті
Однією з головних новинок став Game Chat, який стане чимось на кшталт Discord. Мікрофон має технологію шумозаглушення. Його вбудовано в самій консолі та на джойстику.
Також компанія пропонує девайс - Nintendo Switch 2 Camera і нову кнопку «C». Завдяки цьому у чаті можна буде ділитися екраном, розмовляти, стриміти та дивитися інших. Камера буде вбудована в деякі ігри, як елемент геймплею. Для спілкування потрібна буде підписка Nintendo Switch Online.
Оновлені Joy-Con будуть кріпитися на магніту, а бокові кнопки SL/SR стануть більшими. Також Joy-Con можна буде використовувати як комп'ютерну мишку, що зручніше в різноманітних мінііграх. Компанія обіцяє, що в нових джойстиках не буде проблеми з дрейфуванням, яка дуже дратувала на моделі першого покоління.
Ще Nintendo Switch 2 матиме більше пам'яті за попередницю - 256 ГБ вбудованої. Компанія врахувала помилки Nintendo Switch, де на вибір було лише 32 ГБ або 64 ГБ, що змушувало гравців одразу купувати карти пам'яті.
Також оновлена док-станція з системою охолодження забезпечить плавну роботу в режимі телевізора. Схоже тепер можна буде уникнути проблем з перегріванням, яке призводило до лагів. Звичайно, що док-станція також отримала новий дизайн.
Функція Game Share, перенесення збережень та оновлені картриджі
Nintendo Switch 2 дозволяє ексклюзивно шерити ігри на екрани інших консолі для сумісної гри. Раніше, щоб разом грати в гру разом доводилося від'єднувати Joy-Con та дивитися на один екран.
Консоль другого покоління не просто буде підтримувати ігри з першої Nintendo Switch, а й дозволить перенести збереження. Це стосується онлайн-версій ігор та на картриджах. До речі про них - оновлені картриджі отримають червоний колір, притаманний компанії, а також вони будуть швидше працювати. В усьому іншому вони мають майже аналогічний вигляд.
Ціна та дата релізу
Nintendo Switch 2 офіційно випустять 5 червня 2025 року. Базова версія консолі коштуватиме €469, а у комплекті з Mario Kart - €509. Однак Switch 2 буде мати регіональне блокування, тому замовити з Японії консоль подешевше не вийде. Поки що невідомо, чи стосується регіон-лок картриджів.
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