Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE

Компанія Samsung знову звернулася до суду проти китайського виробника дисплеїв BOE, звинувачуючи його у незаконному використанні комерційних таємниць.

Як повідомляють в Sammobile, позов подано до окружного суду США у Східному окрузі Техасу. Samsung стверджує, що BOE займалася переманюванням співробітників Samsung Display та співпрацювала з постачальниками компанії, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації.

Серед порушень зазначаються креслення ключового обладнання, яке використовується для виробництва OLED-дисплеїв на заводі в Ченду. Samsung заявляє, що BOE використала ці дані для розробки мікро-OLED-дисплеїв, намагаючись отримати замовлення від великих клієнтів у США. Компанія також вимагає компенсації за втрати операційного прибутку, несправедливу вигоду BOE та штрафні збитки.

Ця справа є частиною тривалого конфлікту між компаніями, який розпочався у 2023 році через патентні суперечки щодо OLED-технологій. У 2024 році попереднє рішення було винесено на користь Samsung, і нещодавно його підтвердили.