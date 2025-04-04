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АНАЛІТИКА

Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів

10:52 04.04.2025 |

Новини IT

 

Компанії Intel і TSMC досягли попередньої домовленості про створення спільного підприємства для виготовлення чипів на заводах Intel. Про це пише The Information.

Повідомляється, що TSMC матиме 20% акцій нового підприємства, але компанія фінансуватиме свою частку не грошима, а технологіями виробництва чипів.

Це відбулося менше ніж через місяць після того, як Ліп-Бу Тан, інвестор і підприємець, став новим генеральним директором Intel. Тоді з'явилась інформація, що Тан прагне здійснити радикальні зміни в компанії.

У 2024 році Intel повідомила про чистий збиток у розмірі $18,8 млрд, перший з 1986 року. Акції компанії втратили 60% своєї вартості у 2024 році.

У 2025 році компанія відновила частину цих втрат і її акції зросли майже на 12%.

Минулого місяця TSMC заявила, що планує здійснити нові інвестиції в розмірі $100 млрд у США, які передбачають будівництво п'яти додаткових заводів з виробництва мікросхем.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Intel, TSMC
 

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