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Bloomberg: Mercedes може відмовитися від бюджетних моделей у США через нові мита
10:19 03.04.2025 |
США з 2 квітня вводять 25% мито на імпортовані автомобілі. За даними Bloomberg, Mercedes у зв'язку з цим розглядає можливість виведення з американського ринку деяких своїх найдоступніших моделей, оскільки через мита вони стануть "економічно недоцільними".
Остаточне рішення ще не ухвалено, але повідомляється, що кросовер GLA може бути першим кандидатом. Ця модель виробляється в німецькому Раштатті та в США коштує від $43,000, але з урахуванням додаткового мита ціна може зрости до $53,750. Варто зазначити, що Mercedes уже опублікував тизер наступного покоління кросовера, а поточна модель не є бестселером - у 2024 році американці придбали лише 19,079 одиниць.
Які ще бюджетні моделі можуть зникнути з американського ринку, поки що невідомо. На цьому тлі цікаво, чи з'явиться у США новий CLA, представлений на початку цього місяця. В Європі седан буде пропонуватися з гібридними та електричними силовими установками, останні розвивають до 349 к.с. і забезпечують запас ходу до 792 км за циклом WLTP.
Кросовер GLB також може опинитися під загрозою, хоча він виробляється в Мексиці, що може вплинути на ситуацію, залежно від того, як саме будуть введені мита. Однак, як і GLA, поточна модель потребує оновлення, тому передчасне завершення продажів у США не було б найгіршим сценарієм.
Представник Mercedes у листі Reuters спростував цю інформацію, назвавши публікацію Bloomberg "безпідставною" і наголосивши, що "Mercedes-Benz продовжує прагнути до збільшення продажів своїх надзвичайно привабливих автомобілів".
Хоча майбутнє залишається невизначеним, це був би не перший випадок, коли Mercedes відмовляється від бюджетної моделі в Америці. 2022 рік став останнім для седана A-Class, який посідав перше місце в лінійці, але не користувався значним попитом.
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