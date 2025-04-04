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Уряд Норвегії схвалив збільшення допомоги Україні до майже $8 млрд цьогоріч
17:55 04.04.2025 |
Норвезький уряд на засіданні 4 квітня обговорив і схвалив збільшення допомоги Україні у 2025 році на 50 млрд норвезьких крон ($4,6 млрд) - до 85 млрд крон ($7,8 млрд).
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на NRK, заявив норвезький міністр фінансів Єнс Столтенберг.
За словами Столтенберга, уряд Норвегії схвалив пакет підтримки на загальну суму 50 млрд норвезьких крон на додаток до попередніх 35 млрд норвезьких крон.
Таким чином, загальний обсяг фінансування на підтримку України на цей рік становить 85 млрд норвезьких крон.
"Ми потроюємо військову підтримку", - наголосив міністр, додавши, що гроші будуть витрачатися за кордоном і, таким чином, не сприятимуть тиску на норвезьку економіку.
У парламенті Норвегії, Стортингу, збільшення фінансування на допомогу Україні погодили на початку березня.
Норвегія раніше схвалила програму "Нансен" на 75 млрд норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року - тобто з 15 млрд норвезьких крон щорічно.
Але цього року влада країни запропонувала збільшити фінансування програми до 135 млрд євро та продовжити її ще на три роки - до 2030-го.
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