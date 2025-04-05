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Німеччина профінансувала Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Eutelsat, яка є альтернативою Starlink
23:22 04.04.2025 |
Уряд Німеччини близько року оплачує доступ України до супутникового інтернету від компанії Eutelsat, яка також володіє мережею OneWeb.
Про це пише Reuters з посиланням на слова генеральної директорки Eutelsat Єви Бернеке.
За її словами, компанія вже рік надає послуги в Україні через німецького дистриб'ютора. "Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тис. до 10 тис. терміналів", - заявила Бернеке.
Вона зазначила, що на сьогодні в Україні менше тисячі активних терміналів, які підключають користувачів до мережі Eutelsat. Це частина зусиль Європи зменшити залежність від Starlink Ілона Маска - критично важливої системи для військових і цивільних в Україні.
Хоча масштаби OneWeb значно менші за Starlink - близько 50 тис. терміналів - Бернеке зазначила, що потрібно мати альтернативу: "Коли ви перебуваєте в такій ситуації, як сьогодні в Україні, ви хочете мати всі можливі варіанти".
У Eutelsat також відзначили, що влада Німеччини обговорює можливість фінансування постачання додаткових терміналів.
Раніше в інтерв'ю ЕП президент "Київстар" Олександр Комаров розповів, що значна частина ємності супутникового інтернету OneWeb, призначеної для України, вже продана та зарезервована. На запитання, хто саме викупив ці потужності, Комаров відповів, що має свої припущення, але утримається від коментарів.
Eutelsat також веде переговори з ЄС щодо довгострокового доступу до інтернету через консорціум, що працює над проектом IRIS - супутниковою системою зв'язку для Європи. Очікується, що система не запрацює раніше 2030 року.
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