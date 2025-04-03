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АНАЛІТИКА

Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді

11:51 03.04.2025 |

Транспорт

Зниження залежності від Китаю: Ricardo створила електродвигун без рідкісноземельних металів та міді

 

Британська інжинірингова компанія Ricardo розробила і випробувала новий прототип синхронного електричного двигуна Alumotor. Головна особливість цього агрегату - відмова від використання рідкісноземельних металів та міді.

Alumotor являє собою "недорогу, надійну і [екологічно] стійку альтернативу" звичайним електродвигунам з постійними магнітами та мідною обмоткою. Цей синхронний двигун не містить рідкісноземельних металів і критично важливої сировини, такої як кобальт. Обмотка статора складена з алюмінієвих шпильок. У такої обмотки нижча провідність і вона сильніше нагрівається, тому для охолодження агрегату використовується масло.

Вихідна потужність прототипу склала 214 кВт (292 к.с.), а максимальний ККД заявлений на рівні "понад 92%". Ricardo заявляє, що такі показники роблять Alumotor придатним для легких комерційних транспортних засобів і позашляхових машин, з можливістю масштабування для інших сценаріїв використання.

Ricardo звертає увагу на екологічний аспект використання рідкісноземельних елементів (РЗЕ). Хоча ітрій, неодим та інші рідкісноземельні елементи не є геологічно рідкісними, їх важко вилучати та очищати.

Однак це також питання політики та економіки. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2023 році на Китай припав 61 відсоток світового виробництва рідкісноземельних елементів. При цьому за даними Геологічної служби США, у 2022 році 72 відсотки рідкісноземельних металів було імпортовано з Китаю.

Дані Європейського союзу показують, що 2022 року 40,3% потреб блоку в РЗЕ закрив Китай. Малайзія забезпечила 30,6% поставок, а Росія - 24,5%.

Проєкт Alumotor було реалізовано за фінансової підтримки Innovate UK для сприяння стійкій мобільності. Розробка спрямована на вирішення проблем, пов'язаних з екологічним впливом матеріалів для електродвигунів.
За матеріалами: gagadget.com
 

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