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АНАЛІТИКА

Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент

 

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 квітня російський FPV-дрон цілеспрямовано атакував Херсонську теплоелектроцентраль (ТЕЦ). За словами глави держави, такий удар не може бути випадковим.

«Росіяни знають, що це саме обʼєкт енергетики і що такі обʼєкти мають бути захищені від будь-яких ударів згідно з тим, що Росія пообіцяла американській стороні. Всі російські обіцянки закінчуються ракетами і дронами, бомбами чи артилерією», - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив, що дипломатія для Кремля - порожнє слово, і протидіяти таким діям можна лише шляхом міжнародного тиску.

«Потрібен тиск - достатній тиск на Росію, щоб вони відчували наслідки кожного свого обману, кожного удару, кожного дня, коли вони забирають життя людей і затягують війну», - сказав він.

Зеленський також підкреслив, що можливість досягнення припинення вогню уже була, але саме президент РФ Володимир Путін відкинув її: «Саме Москва не йде на припинення вогню вже з 11 березня, і це саме їм там, у Росії, потрібна війна, і очевидно, що просто розмовами чи очікуваннями Росію до миру не примусити.», - додав президент.

25 березня у Кремлі заявили, що мораторій на удари по енергосистемі нібито діє протягом 30 днів, починаючи з 18 березня 2025 року, але у «разі порушення мораторію однією зі сторін інша сторона має право вважати себе вільною від зобов'язань щодо його дотримання».

28 березня у Генштабі ЗСУ наголошують, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах - вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської армії.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні мораторію на обстріл об'єктів енергетики. Тому, як заявив речник Кремля, Росія «залишає за собою право» теж не дотримуватись мораторію.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Росія
 

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