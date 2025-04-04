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АНАЛІТИКА

В Україні скорочується попит на вживані авто

 

Упродовж січня-березня 2025 року українці придбали майже 47 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків, що на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що середній вік вживаних авто, що перейшли на українську реєстрацію, становив 9,5 року.

Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 46%. Далі йдуть дизельні автівки - 23%, електромобілі - 22%, гібриди - 5% та авто з ГБО - 4%.

Лідером серед ввезеного секонд-хенду став Volkswagen Golf.

До десятки найпопулярніших моделей увійшли:

* Volkswagen Golf - 2397 авто;
* Renault Megane - 1731;
* Skoda Octavia - 1652;
* Volkswagen Tiguan - 1332;
* Audi Q5 - 1299;
* Tesla Model Y - 1219;
* Nissan Leaf - 1207;
* Tesla Model 3 - 1151;
* Volkswagen Passat - 1135;
* Nissan Rogue - 1037.

Упродовж 2024 року українці придбали понад 222,1 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону. Це на 4% більше, ніж роком раніше.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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