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АНАЛІТИКА

Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік

 

Мита президента США Дональда Трампа на імпорт автомобілів та автозапчастин охоплять понад $460 млрд американського щорічного імпорту. Про це пише Reuters.

Оновлена версія указу Трампа про автомобільні мита включає майже 150 категорій автозапчастин, які будуть обкладені митами з 3 травня, через місяць після запровадження у ніч проти 4 квітня 25%-х мит на імпорт транспортних засобів.

До списку товарів, що підпадають під нові мита, увійшли двигуни, трансмісії, літій-іонні акумулятори та інші ключові комплектуючі, а також менш дорогі запчастини, такі як шини, амортизатори, свічкові дроти і гальмівні шланги.

До списку також потрапили автомобільні комп'ютери, які входять у ширшу категорію комп'ютерної техніки. Ця категорія включає ноутбуки, настільні комп'ютери та жорсткі диски, загальний імпорт яких у 2024 році склав $138,5 млрд.

Загальний імпорт транспортних засобів та запчастин до них у США без урахування цієї категорії склав $459,6 млрд.

Перелік деталей, а також терміни введення мит на цей імпорт 3 травня були оприлюднені якраз перед тим, як Трамп оголосив про базове 10%-е мито на весь американський імпорт.

Водночас мита на автомобілі не будуть накладатися на нові взаємні мита, які починають діяти з 5 квітня.

До митного списку може бути додано більше запчастин, оскільки Білий дім доручив Міністерству торгівлі протягом 90 днів розробити процедуру, за якою вітчизняні виробники зможуть подавати запити на запровадження цільового імпорту інших запчастин.

Крім цього, для автомобілів, які підпадають під правила походження угоди між США, Мексикою та Канадою, імпортери можуть сплачувати 25%-і мита лише за те, що не є частиною замовлення, яка виробляється за межами США.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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