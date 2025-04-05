Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним

Штучний інтелект фактично витісняє традиційні пошукові системи. Ми вже бачимо це на прикладі ШІ-оглядів у Google Search, а також запуску SearchGPT від OpenAI. Навіть альтернативні пошуковики, такі як DuckDuckGo, починають інтегрувати ШІ у свої платформи, і цей тренд не сповільнюється.

Тепер до цього списку додається ще один гравець: Microsoft представила Copilot Search - пошукову систему, що використовує можливості Copilot для генерації відповідей. Це певною мірою вдосконалена версія Bing Search зі штучним інтелектом, яка аналізує дані з різних джерел в інтернеті та створює з них узагальнені відповіді. Якщо ви раніше користувалися функцією Copilot Answers у Bing, то знайдете багато схожого.

Copilot Search підтримує запити природною мовою, тож вам не потрібно формулювати пошукові запити особливим чином. Наприклад, якщо ви запитаєте «Скільки градусів за Цельсієм у 57 градусах за Фаренгейтом?», Copilot Search автоматично зрозуміє, що йдеться про конвертацію температури.

На відміну від Copilot Answers у Bing, нова пошукова система має окремий інтерфейс, який нагадує сам Copilot або ChatGPT. Тут можна ставити додаткові запитання та продовжувати розмову, уточнюючи запити для отримання більш точних відповідей.

Найпростіший спосіб випробувати Copilot Search - відвідати bing.com/copilotsearch. Незабаром цей ШІ-генерований пошук також з'явиться у меню Bing.

Крім того, Microsoft зробила загальнодоступною нативну програму Copilot для всіх користувачів Windows 10 та 11. Протягом останнього місяця нею могли користуватись лише учасники програми Windows Insider.

Тепер програма Copilot у Windows відповідає дизайну нещодавно випущеного Copilot для macOS, який дозволяє завантажувати зображення, генерувати текст або нові зображення. Також з'явилася можливість взаємодіяти з Copilot за допомогою мікрофона та переглядати історію розмов в оновленій бічній панелі.

Microsoft вперше інтегрувала Copilot у Windows 11 як «персонального асистента», вбудованого в операційну систему. Однак через рік ця інтеграція була видалена на користь простої вебверсії, що зробило Copilot менш корисним для нових ПК серії Copilot+. Компанія додала кілька комбінацій клавіш і зробила Copilot візуально менш схожим на вебзастосунок, але цього разу він отримав значно покращений вигляд.

Нативний Copilot для Windows можна завантажити через Microsoft Store.