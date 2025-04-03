Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink

Amazon планує запуск першої партії інтернет-супутників Kuiper 9 квітня. 27 супутників буде виведено на орбіту за допомогою ракети-носія Atlas V від United Launch Alliance з космодрому на мисі Канаверал.

У 2025 році планується 80 запусків таких супутників, і до кінця року Amazon обіцяє запустити послугу супутникового інтернету. Серед партнерів Amazon у рамках проєкт Kuiper - Arianespace, Blue Origin та навіть SpaceX.

Як глобальна послуга, космічний інтернет Amazon з часом буде доступний "практично з будь-якого місця на планеті". Користувачам знадобляться антени-термінали для підключення до супутникового сузір'я.

Супутникова система Amazon першого покоління з часом складатиметься з понад 3200 низькоорбітальних супутників, які летітимуть зі швидкістю 27300 км/год на висоті близько 630 км над Землею. Супутники облітатимуть планету приблизно за 90 хвилин. Сузір'я Starlink SpaceX наразі налічує понад 7000 супутників на низькій орбіті, перший з яких було запущено у 2019 році.

До речі, супутники Amazon будуть покриті "унікальною діелектричною дзеркальною плівкою", яка розсіює відбите сонячне світло. Це має допомогти зробити їх менш помітними для астрономів, стверджує компанія.