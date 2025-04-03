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АНАЛІТИКА

TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg

18:36 03.04.2025 |

Новини IT

 

ByteDance, материнську компанію TikTok, ймовірно оштрафують на понад €500 мільйонів за нелегальну передачу даних європейських користувачів до Китаю. Комісія із захисту даних Ірландії винесе рішення щодо покарання до кінця місяця, повідомляє Bloomberg.

Потенційний штраф є наслідком довготривалого розслідування від ірландських регуляторів. У його межах виявили, що китайська соціальна мережа порушила "Загальний регламент про захист даних" (GDPR) ЄС, надсилаючи інформацію до Китаю для доступу інженерами.

Штраф, накладений на материнську компанію ByteDance, може стати третім найбільшим в історії ірландських регуляторів. Раніше держава накладала штраф у розмірі €746 мільйонів на Amazon та €1,2 мільярда на Meta. Точна сума штрафу для TikTok ще не була вирішена та може змінитися.

У межах рішення від ірландської комісії із захисту даних, регулятор накаже TikTok призупинити незаконну обробку даних у Китаї протягом встановленого терміну.

TikTok уже не вперше привертає увагу ірландських регуляторів. У вересні 2023 року компанію оштрафували на €345 мільйонів через порушення, пов'язані із захистом особистих даних дітей.

Розслідування щодо передачі даних до Китаю розпочалося у 2021 році, коли тодішня голова Хелен Діксон заявила, що доступ до даних користувачів з ЄС можуть отримати "інженери з технічного обслуговування та штучного інтелекту в Китаї".

Нагадуємо, що 5 квітня закінчиться термін, до якого TikTok має продати свій американський підрозділ, або ж соціальна мережа буде заблокована у США. Серед несподіваних покупців, які в останній момент подали заяви, є Amazon та засновник OnlyFans.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС, Китай
 

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