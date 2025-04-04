Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення

Дослідження було побудоване на опитуванні бізнесменів, діячів освіти, мистецтв, представників адміністрацій та працівників у сфері обчислювальної техніки. За результатами було встановлено, що ті, хто найбільше довіряв точним відповідям систем штучного інтелекту, виявились найменш критично налаштованими щодо висновків на основі цих відповідей.

Дослідники попереджають, що оскільки використання інструментів на основі штучного інтелекту стає все більш поширеним та викликає все більше довіри, це створює проблему, адже системи ШІ можуть генерувати сумнівний контент, який залишатиметься непоміченим і не отримуватиме підтвердження реальними фактами.

«При неправильному використанні технології можуть призводити до погіршення когнітивних здібностей, які повинні бути збережені. Головна іронія автоматизації полягає в тому, що, механізуючи рутинні завдання та залишаючи обробку вийнятків користувачеві-людині, ви позбавляєте користувача рутинних можливостей практикувати свої судження та зміцнювати свій когнітивний потенціал, призводячи до його розумової атрофії та непідготовленності у випадку, коли системи штучного інтелекту видаватимуть помилкові судження», - попереджають автори дослідження.

У рамках власного дослідження науковці опитали 319 працівників, що займаються обробкою даних за допомогою краудсорсингової платформи Prolific. Респонденти, які займаються різними видами діяльності, від соціальної сфери до програмування, мали навести три приклади того, як вони використовують системи штучного інтелекту, такі як ChatGPT, у процесі власної роботи.

Їх також питали, чи використовують вони навички критичного мислення під час виконання кожного завдання, і як саме вони це роблять. Окрім цього респондентів питали щодо зусиль, які потребувались для виконання завдань без допомоги систем штучного інтелекту, а також їхньої впевненності щодо результатів виконаної роботи.

Опитані заявили, що під час виконання 40% завдань взагалі не використовували критичне мислення. Окрім цього дослідники зазначають, що найбільш активні користувачі ChatGPT настільки звикли до використання цієї системи штучного інтелекту, що проведений без неї час викликає в них симптоми, схожі із синдромом відміни.

У той же час, створені ШІ невеликі відеоролики, які ширяться у таких соцмережах як TikTok, знижують концентрацію уваги і сповільнюють зростання нейронних ланцюгів, пов'язаних із обробкою інформації і критичним аналізом. Дослідники підкреслюють, що подібні проблеми переважно спостерігаються у молоді, яка більш активно використовує системи штучного інтелекту. Зазвичай ШІ використовується як засіб для написання текстових завдань накшталт есе, без необхідності задіяння критичного мислення.