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Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
23:56 04.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обрано юридичну компанію, яка супроводжуватиме угоду про корисні копалини зі США, на початку наступного тижня він розраховує отримати варіант документа, який "відображає справедливість для України".
Про це глава держави сказав на пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.
"Передусім команди працюють над сьогоднішнім договором. Як я і говорив, ми займаємося питанням підбору юридичної компанії, в принципі, обрали. Є три ключові компанії, які погодилися і хочуть представляти Україну, вони компетентні. Ми домовилися з однією з трьох компаній, зараз проговорюються умови", - заявив Зеленський.
Він зазначив, що на початку наступного тижня відбудеться "велика зустріч з нашою командою, де мені представлять повністю всі пункти, що задовольняють нас або які будуть відображати справедливість в угоді, на нашу думку, як ми це бачимо".
"Команда представить мені коротко цю угоду, найголовніші речі", - уточнив Зеленський.
Він наголосив, що Україна в угоді зі США про корисні копалини бачить тільки партнерські кроки.
Після представлення угоди Президенту, за його словами, розпочнеться підготовка до відрядження у США технічної команди, яка вестиме діалог з американськими партнерами.
"Поки що ми розраховуємо на нашу технічну команду, я поки що не збираюся (до США - ред.)", - додав Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, раніше в ОП заявили, що угода між Україною та Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні метали вже опрацьовується українською стороною. Вона не має суперечити законодавству та інтересам України. Водночас у документі не йдеться про безпекові гарантії з боку партнерів.
Делегації України і США планували підписати двосторонню угоду про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови 28 лютого. Це мав бути рамковий документ, надалі країни зобов'язувалися працювати над договором про створення Інвестиційного фонду відбудови, який потребуватиме ратифікації з боку Верховної Ради. Проте угода не була підписана.
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