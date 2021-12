Брюс Спрингстин продал права на всю свою музыку за рекордные 500 млн долларов

Американский музыкант Брюс Спрингстин договорился о продаже прав на весь каталог своих песен звукозаписывающей компании Sony Music за 500 млн долларов. Это рекордная сумма сделки в музыкальной индустрии.

По данным американских СМИ, компании переходят права на все мастер-копии песен Спрингстина, а также издательские права.

Всего в каталоге 300 песен, 20 студийных альбомов, включая ставшие легендарными Born To Run, The River и Born In The USA, а также 23 концертные записи.

Брюс Спрингстин - один из самых успешных рок-музыкантов в мире и обладатель 20 премий "Грэмми". Только за прошлый год его музыка принесла доход в размере 15 млн долларов.

72-летний Спрингстин пополнил список музыкантов, которые решили продать права на свое творчество, в том числе из-за падения доходов на фоне пандемии.

Ранее сообщалось о продаже каталогов Боба Дилана, Пола Саймона, Нила Янга, певиц Тины Тернер и Шакиры, групп Blondie и Red Hot Chili Peppers, а также диджея Дэвида Гетты. Наследники Дэвида Боуи и музыкант Стинг находятся в стадии переговоров.

Сделки обеспечивают финансовую стабильность артистам и их наследникам, в то время как правообладатели надеются получить прибыль за счет создания новых потоков дохода через лицензирование музыки для фильмов и телепередач, продажи мерча и создания кавер-версий.

В качестве покупателей выступают не только звукозаписывающие компании "большой тройки" - Sony, Universal и Warner, но и крупные инвестиционные фонды.

На встрече с инвесторами в мае глава Sony Music Роб Стрингер сообщил, что за последние полгода компания потратила $1,4 млрд на приобретение прав на музыку.

Американские СМИ ожидают, что сделка между Спрингстином и Sony Music будет закрыта в ближайшие дни.

Как правило, точная сумма сделки публично не разглашается. 500 млн в случае с каталогом Спрингстина - приблизительные расчеты, проведенные профильными СМИ.

Сколько стоят права на музыку и кто их покупает?