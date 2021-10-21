Состояние Илона Маска может достигнуть $1 трлн именно благодаря SpaceX - Morgan Stanley

Илон Маск, основатель американской Tesla Inc., может стать "триллионером" именно благодаря SpaceX, а не известному бизнесу по производству электрокаров, написал в своей заметке аналитик Morgan Stanley Адам Джонас.

Маск в начале этого года стал самым богатым человеком, обогнав основателя Amazon.com Джеффа Безоса, во многом благодаря Tesla. Но именно бизнес в космической отрасли SpaceX, оцениваемый Джонасом в $200 млрд, станет платформой, которая увеличит состояние Маска до $1 трлн, полагает аналитик.

Джонас обращает внимание на то, что SpaceX представляет собой много маленьких компаний, сосредоточенных в одной и охватывающих различные сферы, среди которых космическая инфраструктура, наблюдение Земли и исследования дальнего космоса. При этом самым крупным подразделением SpaceX является подразделение спутниковой связи Starlink.

Ранее эксперты уже прогнозировали, что Маск станет триллионером, но они считали, что это произойдет благодаря Tesla, напоминает агентство Bloomberg. Только в понедельник компания увеличила капитал своего основателя на $6,6 млрд.

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, доля SpaceX в личном состоянии Маска, оцениваемом в $241,4 млрд, сейчас составляет чуть менее 17%. Миллиардеру принадлежит около половины компании.

Котировки акций Tesla растут на 0,2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала текущего года рыночная капитализация компании выросла на 22,5%, до $861,4 млрд.