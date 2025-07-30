Фінансові новини
- |
- 30.07.25
- |
- 20:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп оголосив про мито 25% у торгівлі з Індією і пов'язав це з її співпрацею з РФ
16:05 30.07.2025 |
Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.
«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні», - написав американський лідер у власній мережі TruthSocial.
29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що 10-денний термін для Росії, після якого проти Москви будуть запроваджені мита, вже розпочався.
28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» президентом РФ Володимиром Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.
50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Посадовець НАБУ, якого затримала Служба безпеки, займався документуванням Тимура Міндіча
|ПриватБанк заявляє про беззаперечну перемогу в судовому процесі у Лондоні проти Коломойського та Боголюбова
|Трамп: Відлік 10 днів для Путіна починається сьогодні
|Єврокомісія вимагає від України якнайшвидше призначити керівника БЕБ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЄС попередив Київ про зупинку фінансування, якщо не відновити незалежність НАБУ і САП
|Зеленський схвалив збільшення чисельності співробітників СБУ
|Зеленський призначив колишню депутатку Заліщук послом України в Швеції
|Трамп: Новий дедлайн для РФ щодо українського врегулювання становитиме 10-12 днів
|Зеленський підписав закон про реформу АРМА, необхідний для отримання коштів Ukraine Facility
|FT: Україна отримає 33 тисячі комплектів на базі ШІ для бойових дронів
Бізнес
|Amazon закриває ШІ-центр у Шанхаї через напруження між США і Китаєм
|Електромобілі Tesla отримають чипи AI6 від Samsung: сторони уклали контракт на $16,5 млрд
|ChatGPT Agent вказав, що він не робот і пройшов захист Cloudflare
|Mercedes випробовує твердотілі батареї: понад 1000 км ходу і менша вартість
|В Японії дозволили створення людських ембріонів із стовбурових клітин
|Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
|В Києві затримали хакера, що керував одним з найбільших у світі форумів для кіберзлочинців