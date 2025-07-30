Трамп оголосив про мито 25% у торгівлі з Індією і пов'язав це з її співпрацею з РФ

Президент США Дональд Трамп 30 липня оголосив про запровадження в торгівлі з Індією з 1 серпня мит у розмірі 25% та штрафів через її тісну співпрацю з Росією.

«Хоча Індія є нашим другом, ми протягом багатьох років мали з ними відносно мало справ, тому що їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі, і вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн. Крім того, вони завжди купували більшість свого військового обладнання у Росії та є найбільшим покупцем енергії в Росії, поряд з Китаєм, у той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивства в Україні», - написав американський лідер у власній мережі TruthSocial.

29 липня президент США Дональд Трамп заявив, що 10-денний термін для Росії, після якого проти Москви будуть запроваджені мита, вже розпочався.

28 липня президент США заявив, що він «дуже розчарований» президентом РФ Володимиром Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться.

50 днів Трамп надав Путіну 14 липня, виступивши з жорсткою критикою на адресу Росії й особисто Путіна за небажання досягти миру. Після закінчення цього терміну, який спливає 3 вересня, Трамп, за його словами, готовий запровадити санкції, насамперед високі мита щодо самої Росії та тих країн, які купують у неї енергоносії. Держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News зазначив, що, зокрема, без підтримки Китаю, який закуповує у Росії нафту, Путін «не міг би витримати цієї війни».