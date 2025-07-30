УП: Посадовець НАБУ, якого затримала Служба безпеки, займався документуванням Тимура Міндіча

Руслан Магамедрасулов - керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ, нині затриманий за підозрою від СБУ - був одним із ключових співробітників, які займались документуванням бізнесмена Тимура Міндіча.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на неназваних працівників антикорупційних органів.

Медіа називали Тимура Міндіча другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента. Зокрема, журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомляв, що 2021 року у квартирі Міндіча відбувалося святкування дня народження Зеленського в компанії «кварталівців». Сам Зеленський пояснював: святкував у своїй квартирі, а квартира Міндіча розташована в цьому самому будинку.

Також розслідувачі повідомляли, що у 2020 році вдалося тричі зафіксувати, як Міндіч таємно відвідував Офіс президента. Бізнесмен пояснював журналістам, що «прийшов туди з приводу того, щоб надати свою допомогу як людина, як товариш, як громадянин у зв'язку з коронавірусом».

УП пише, що Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників, які займались документуванням Тимура Міндіча у тій самій квартирі, у якій бував і сам президент.

Окрім того, співрозмовники видання стверджують, що всі співробітники НАБУ та САП, до яких 21 липня СБУ та ДБР застосовували слідчі дії, «безпосередньо пов'язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського».

«Або СБУ доведе обґрунтованість підозр, або ж нас б'ють за те, що ми за законом маємо робити - викривати топкорупцію»,- сказав у коментарі УП «один із впливових співробітників антикорсистеми».

Публічно директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що за кожною зі справ проти його підлеглих хотілося б побачити докази. Але навіть якщо провина окремих працівників буде доведена, ці «випадки не можуть бути підставою для знищення антикорупційних органів».

У чому підозрюють Магамедрасулова?

Служба безпеки України повідомила високопосадовцю НАБУ про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України - пособництво державі-агресору.

За даними слідства, він допомагав своєму батькові (який має паспорт рф) продавати технічні коноплі до Дагестану. Мати посадовця живе у Києві, але нібито отримує пенсію у «ДНР» і публікує проросійські коментарі в соцмережах.

Самого ж Магамедрасулова слідство перевіряє щодо можливих контактів з російськими спецслужбами. За даними СБУ, він «тісно контактував» із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, якого «давно завербувала ФСБ».

Суд відправив Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права внесення застави.