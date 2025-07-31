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Швейцарія обговорює з Rheinmetall створення заводу з виробництва мікрочіпів за $250 млн
09:36 31.07.2025 |
Швейцарія, відома своєю нейтральністю і молочним шоколадом, схоже, готується зіграти по-крупному у світових напівпровідникових перегонах. Як повідомляє Bloomberg, наукові інститути країни, включно з престижним ETH Zurich, ведуть переговори з великими оборонними компаніями - такими як Rheinmetall AG і Thales SA - про створення нового заводу з виробництва мікрочіпів вартістю $250 млн на околиці Цюриха.
Проєкт, що дістав назву Chip FabLab, орієнтований на випуск чипів подвійного призначення - для цивільних і оборонних потреб. Планується, що фабрика почне роботу 2028 року, а фінансування завершиться вже до кінця 2025-го. Учасники проєкту сподіваються залучити кошти від державних агентств і великих індустріальних компаній, включно з оборонниками.
Згідно з презентацією, площа майбутнього підприємства становитиме близько 4000 м², і це буде найбільше виробництво чипів у Швейцарії. Так, воно поступатиметься масштабам фабрик у Німеччині або Азії, але розробники роблять ставку на нішеве виробництво з високим ступенем кастомізації - під потреби військових систем, дронів і навіть квантових технологій.
Проєкт курирує промислова асоціація Swissmem, а також наукові установи на кшталт EMPA (Федеральна лабораторія матеріалознавства). В ETH підтверджують, що працюють над "темами цифрової безпеки", що особливо цікаво компаніям з оборонки. Водночас у документації підкреслюється, що компанії зможуть спільно використовувати дороге виробниче обладнання та приміщення з контрольованими умовами - це дасть змогу істотно знизити витрати.
Rheinmetall поки утрималася від коментарів, а в штаб-квартирі Thales заявили, що не планують інвестувати, але ситуація може змінитися - переговори ще тривають.
Контекст - показовий: військові бюджети Європи на тлі глобальної нестабільності б'ють історичні рекорди, а технологічна ізоляція (включно із заборонами Китаю і США на експорт чутливих компонентів) робить виробництво чипів питанням безпеки, а не просто бізнесу.
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