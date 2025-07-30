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Tesla підписала контракт на $4,3 млрд з LG для постачання батарей
13:59 30.07.2025 |
Tesla уклала контракт на $4,3 млрд із південнокорейською компанією LG Energy Solution на постачання літій-залізо-фосфатних (LFP) акумуляторів, пише Bloomberg. Ця угода стала другою для Tesla у Південній Кореї за останній місяць.
Акумулятори від LG Energy будуть виготовлятися на заводах компанії у США, але їх використовуватимуть не для електромобілів, а для систем зберігання енергії. Це дозволить Tesla розширити свій бізнес у сфері енергозаощаджувальних технологій.
LG Energy вже планує збільшити виробництво LFP-батарей на спільному підприємстві з General Motors у штаті Теннессі. Угода з Tesla передбачає можливість продовження терміну поставок до семи років та збільшення обсягів продукції за погодженням.
Південнокорейські виробники активно розвивають виробництво LFP-акумуляторів, які дешевші за інші типи батарей і краще працюють у холодних кліматичних умовах. Це дозволяє їм конкурувати з китайськими компаніями, які домінують на ринку.
Варто зазначити, що LG Energy почала виробництво таких батарей на заводі у Мічигані у травні 2025 року.
Нагадаємо, Samsung Electronics також уклала довгострокову угоду з Tesla, але на виробництво ШІ-чипів. Вартість контракту - понад $16 млрд.
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