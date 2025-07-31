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УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП
23:00 30.07.2025 |
Народні депутати з фракції «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко могли підтримати законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ і САП, через полтавського депутата та бізнесмена, якому ці органи вручили підозру.
Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.
«Батьківщина» дала 15 голосів за законопроєкт №12414. Тоді Тимошенко особисто виходила на трибуну та просувала за це рішення.
За словами співрозмовників УП в політичних колах, із Тимошенко щодо планів на голосування комунікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А мотив «Батьківщини» міг полягати, зокрема, в тому, що НАБУ і САП у листопаді 2023 року запідозрили полтавського бізнесмена Сергія Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб «Укрзалізниці».
Слідство вважає, що він був повʼязаний зі схемою, яка завдала збитків на 206 мільйонів гривень. Бєлашов очолює фракцію «Батьківщини» в Полтавській облраді, є власником банку «Український капітал», а ще - вважається одним з основних спонсорів партії.
«Про серйозність фігуранта може свідчити й той факт, що Юлія Тимошенко особисто приїхала на засідання суду, де обирали запобіжний захід Бєлашову, в компанії інших депутатів, щоб взяти бізнесмена на поруки», - йдеться в статті УП.
Адвокати Бєлашова пропонували прокурору, щоб керівник САП Олександр Клименко зустрівся з Тимошенко, але орган відмовився, зазначив співрозмовник УП.
Зазначимо, що тепер, коли президент подав законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП, Юлія Тимошенко є серед тих депутатів, які висунули альтернативні документи.
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