УП дізналася, чому фракція Тимошенко підтримала законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ і САП

Народні депутати з фракції «Батьківщина» на чолі з Юлією Тимошенко могли підтримати законопроєкт, що обмежує незалежність НАБУ і САП, через полтавського депутата та бізнесмена, якому ці органи вручили підозру.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на джерела.

«Батьківщина» дала 15 голосів за законопроєкт №12414. Тоді Тимошенко особисто виходила на трибуну та просувала за це рішення.

За словами співрозмовників УП в політичних колах, із Тимошенко щодо планів на голосування комунікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак. А мотив «Батьківщини» міг полягати, зокрема, в тому, що НАБУ і САП у листопаді 2023 року запідозрили полтавського бізнесмена Сергія Бєлашова у справі щодо махінацій із закупівлями газу для потреб «Укрзалізниці».

Слідство вважає, що він був повʼязаний зі схемою, яка завдала збитків на 206 мільйонів гривень. Бєлашов очолює фракцію «Батьківщини» в Полтавській облраді, є власником банку «Український капітал», а ще - вважається одним з основних спонсорів партії.

«Про серйозність фігуранта може свідчити й той факт, що Юлія Тимошенко особисто приїхала на засідання суду, де обирали запобіжний захід Бєлашову, в компанії інших депутатів, щоб взяти бізнесмена на поруки», - йдеться в статті УП.

Адвокати Бєлашова пропонували прокурору, щоб керівник САП Олександр Клименко зустрівся з Тимошенко, але орган відмовився, зазначив співрозмовник УП.

Зазначимо, що тепер, коли президент подав законопроєкт про повернення повноважень НАБУ і САП, Юлія Тимошенко є серед тих депутатів, які висунули альтернативні документи.