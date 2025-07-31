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Microsoft увійшла до «клубу $4 трлн», обігнавши Apple
10:26 31.07.2025 |
Microsoft після закриття торгів перевищила $4 трлн ринкової капіталізації, ставши другою компанією після NVIDIA у "клубі $4 трлн". Про це пише CNBC.
Зростання відбулося після квартального звіту, який перевершив очікування: акції піднялися на 8%, а ринкова вартість компанії сягнула приблизно $4,1 трлн. Якщо тенденція збережеться, Microsoft офіційно приєднається до NVIDIA, яка вперше досягла цієї позначки на початку липня.
Microsoft повідомила про 18% зростання доходів - найвищий темп за понад три роки, зумовлений розвитком хмарного бізнесу Azure. Вперше Microsoft розкрила доларовий виторг Azure та повідомила, що разом з іншими хмарними сервісами вона перевищила $75 млрд у 2025 фінансовому році, що на 34% більше за минулий рік. Від початку року акції Microsoft зросли на 22%, випередивши індекс S&P 500.
NVIDIA та Microsoft найбільше заробили на бумі штучного інтелекту й обігнали Apple за вартістю на ринку. Apple тепер третя з $3,2 трлн і падінням акцій на 17% цього року, бо інвестори бояться, що вона відстає у ШІ. Відеокарти NVIDIA лежать в основі великих мовних моделей Microsoft, OpenAI, Google та Meta. У 2025 році акції NVIDIA зросли на 33%, а свій новий фінансовий звіт компанія покаже наприкінці серпня.
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